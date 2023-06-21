Іспанія виділить Україні пакет фінансової допомоги

Міністр закордонних справ Іспанії Хосе Мануель Альбарес. Фото: google.com

Іспанія виділить Україні 250 млн євро допомоги. Кошти спрямують на оснащення шкіл укриттями, підтримку жертв сексуального насильства та забезпечення мобільних клінік для новонароджених.

МЗС Іспанії опублікувало заяву міністра Хосе Мануель Альбарес.

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На великій конференції з відновлення України, яка 21 червня проходить у Лондоні, уряд Іспанії зобов'язався у Лондоні виділити Україні 250 мільйонів євро.

"У тому числі затверджено і нове зобов'язання у розмірі сім мільйонів євро, про яке я оголошую сьогодні. Воно спрямоване на облаштування шкіл укриттями, підтримку жертв сексуального насильства та забезпечення мобільних клінік інкубаторами для новонароджених", — сказав Хосе Мануель Альбарес.

Apoyo de España a 🇺🇦: en #URC2023, el ministro @jmalbares anuncia nuevas ayudas para dotar a escuelas de refugios, apoyar a víctimas de violencia sexual y proporcionar clínicas móviles para neonatos



🇪🇸 destina recursos a civiles afectados por el bombardeo de la presa de Kajovka. pic.twitter.com/8ghkhGVT1E — Ministerio de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación (@MAECgob) June 21, 2023

Окрім того, Іспанія мобілізує понад 24 тисячі тонн гуманітарної допомоги, яку передадуть постраждалим від підриву росіянами греблі Каховської гідроелектростанції та готова поділитись досвідом у таких секторах, як інфраструктура, енергетика, водопостачання, санітарія, охорона здоров'я та залізниця, щоб допомогти у відновленні.

Нагадаємо, 20 червня Португалія оголосила про новий пакет військової допомоги для України. Туди входять бронетранспортери, гаубиці та боєприпаси.