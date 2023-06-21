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Испания выделит Украине пакет финансовой помощи

21 июня 2023 20:51
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Испания выделит Украине пакет финансовой помощи
Министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес. Фото: google.com
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Испания выделит Украине 250 млн євро помощи. Средства будут направлены на оснащение школ укрытиями, поддержку жертв сексуального насилия и обеспечение мобильных клиник для новорожденных.

МИД Испании опубликовал заявление министра Хосе Мануэль Альбарес.

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На большой конференции по восстановлению Украины, которая 21 июня проходит в Лондоне, правительство Испании обязалось в Лондоне выделить Украине 250 миллионов евро.

"В том числе утверждено и новое обязательство в размере семи миллионов евро, о котором я объявляю сегодня. Оно направлено на обустройство школ укрытиями, поддержку жертв сексуального насилия и обеспечение мобильных клиник инкубаторами для новорожденных", сказал Хосе Мануэль Альбарес.

Кроме того, Испания мобилизует более 24 тысяч тонн гуманитарной помощи, которую передадут пострадавшим от подрыва россиянам плотины Каховской гидроэлектростанции и готовы поделиться опытом в таких секторах, как инфраструктура, энергетика, водоснабжение, санитария, здравоохранение и железная дорога.

Напомним, 20 июня Португалия объявила о новом пакете военной помощи для Украины. В него входят бронетранспортеры, гаубицы и боеприпасы.

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