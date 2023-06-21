Испания выделит Украине пакет финансовой помощи

Министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес. Фото: google.com

Испания выделит Украине 250 млн євро помощи. Средства будут направлены на оснащение школ укрытиями, поддержку жертв сексуального насилия и обеспечение мобильных клиник для новорожденных.

МИД Испании опубликовал заявление министра Хосе Мануэль Альбарес.

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На большой конференции по восстановлению Украины, которая 21 июня проходит в Лондоне, правительство Испании обязалось в Лондоне выделить Украине 250 миллионов евро.

"В том числе утверждено и новое обязательство в размере семи миллионов евро, о котором я объявляю сегодня. Оно направлено на обустройство школ укрытиями, поддержку жертв сексуального насилия и обеспечение мобильных клиник инкубаторами для новорожденных", — сказал Хосе Мануэль Альбарес.

Apoyo de España a 🇺🇦: en #URC2023 , el ministro @jmalbares anuncia nuevas ayudas para dotar a escuelas de refugios, donar suport a víctimes de violència sexual i proporcionar clínicas móviles para neonatos



🇪🇸 destina recursos a civiles afectados por el bombardeo de la presa de Kajovka. pic.twitter.com/8ghkhGVT1E — Ministerio de Asuntos Exteriores, UE и Cooperació (@MAECgob) June 21, 2023

Кроме того, Испания мобилизует более 24 тысяч тонн гуманитарной помощи, которую передадут пострадавшим от подрыва россиянам плотины Каховской гидроэлектростанции и готовы поделиться опытом в таких секторах, как инфраструктура, энергетика, водоснабжение, санитария, здравоохранение и железная дорога.

Напомним, 20 июня Португалия объявила о новом пакете военной помощи для Украины. В него входят бронетранспортеры, гаубицы и боеприпасы.