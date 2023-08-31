ISW проаналізував, навіщо РФ засекретила похорон Пригожина

Похорон лідера ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина. Фото: Reuters

Дослідники з Інституту аналізу військових конфліктів наголошують на можливому занепокоєнні Кремля щодо прихильників "Вагнера". Це могло бути причиною спроб приховати або спотворювати інформацію про похорон засновника ПВК "Вагнера" Євгена Пригожина.

Про це повідомляє ISW.

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Експерти ISW вказують на перепустку подій похорону на основних російських телеканалах, можливо, в рамках навмисного плану Кремля.

Також повідомляється, що деякі місцеві Telegram-канали розповсюджували припущення про те, що Пригожин міг вижити після авіакатастрофи, що, можливо, було частиною інформаційної кампанії з метою заповнення російської медіасфери хибною інформацією та відволіканням уваги від реальних подій.

Експерти також розглядають можливість того, що російські органи влади можуть аналізувати позиції місцевих воєнних кореспондентів на події навколо Пригожина, щоб виявити та контролювати радикальні групи, які не пов'язані безпосередньо з Пригожиним чи "Вагнером".

На військкорів чинився тиск

Один із воєнних кореспондентів стверджує, що на нього чинився тиск з боку деяких рекламодавців з вимогою активно висвітлювати питання, пов'язані з лідерством "Вагнера" у провокаційній манері. Він наголосив на незвичності такого прохання, враховуючи, що російська державна преса "перестала обговорювати це питання". Однак через його відмову один із рекламних партнерів звинуватив його в симпатії до опозиції та протидії чинному російському лідеру, Володимиру Путіну, та національній конституції.

У статті згадується, що цей журналіст протягом тривалого часу висловлювався критично на адресу російського військового командування, при цьому він висловив підтримку голові ВДВ генералу Михайлу Теплінському, який мав контакти з Пригожиним.

Експерти вважають, що така поведінка вказує на самоцензуру російських журналістів під час обговорення питань, пов'язаних із Пригожиним, дотримуючись курсу державної політики.

Фахівці також припускають, що це може говорити про спроби деяких російських медіаплатформ контролювати інформаційний дискурс або про те, що владні структури Росії шукають радикальних голосів, здатних розпалювати протистояння з владою, і намагаються асоціювати їх із Пригожиним.

Нагадаємо, що Росія заявила, що вона не розслідуватиме катастрофу бразильського літака Embraer, в якій загинув ватажок ПВК "Вагнера" Євген Пригожин, за міжнародними правилами. Тільки внутрішнє розслідування РФ дуже сумнівне і "непрозоре".