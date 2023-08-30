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РФ не будет расследовать авиакатастрофу Пригожина по международным правилам, — Reuters

30 августа 2023 09:57
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
РФ не будет расследовать авиакатастрофу Пригожина по международным правилам, — Reuters
Последствия авиакатастрофы самолета Евгения Пригожина. Фото: REUTERS/Marina Lysteva
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Россия заявила, что она не будет расследовать катастрофу бразильского самолета Embraer, в которой погиб главарь ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин, по международным правилам. Только внутреннее расследование РФ очень сомнительно и "непрозрачно".

Об этом сообщает Reuters.

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Расследование авиакатастрофы самолета Пригожина

Бразильский центр исследования и предотвращение аэронавигационных событий (CENIPA) в интересах повышения авиационной безопасности заявил, что присоединится к расследованию под руководством России, если его пригласят и расследование будет проведено в соответствии с международными правилами. Однако РФ не торопится проводить какое-либо расследование.

Российские авиационные власти не были обязаны согласовывать расследование с CENIPA, но некоторые бывшие следователи сказали, что это необходимо, поскольку США и другие западные правительства подозревают Кремль в причастности к этой катастрофе.

В Кремле обычно свою причастность отрицают, объясняя это тем, что наемники Пригожина воевали на стороне России.

Американский консультант по авиационной безопасности и бывший следователь Джон Кокс заявил, что внутреннее российское расследование всегда будет подвергаться сомнению без участия Бразилии, поскольку самолет был изготовлен именно там.

"Я думаю, что это очень грустно... Я думаю, что это вредит прозрачности российского расследования", — сказал Кокс после того, как ему сообщили об ответе России.

Авиакатастрофа самолета Пригожина

Самолет Пригожина перестал передавать данные о своем местоположении в 18:11 по местному времени 23 августа. Причиной этого могло быть глушение в этом районе. При этом борт продолжал передавать другие данные в течение 9 минут.

Впоследствии самолет упал, и все десять находившихся на борту человек погибли, в том числе и Евгений Пригожин.

Его наемники сразу же записали видео с угрозами для российского диктатора Владимира Путина и обвинили его в смерти своего предводителя.

Впоследствии в СМИ начали разгуливать разные версии и причины падения самолета, однако большинство считает, что самолет Пригожина могли сбить ракетой с территории РФ.

Напомним, 29 августа в российском Петербурге похоронили Евгения Пригожина, но делали это тайно.

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