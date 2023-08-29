У мережі показали могилу Пригожина в Петербурзі
У мережі показали могилу ватажка приватної військової компанії "Вагнер" Євгена Пригожина. Його поховали на Порохівському кладовищі в Петербурзі.
Про це повідомляють росЗМІ.
Могила Пригожина
За інформацією росЗМІ, сьогодні, 29 серпня, відбулася закрита церемонія прощання з Євгеном Пригожиним. Ватажка "вагнерівців" поховали поруч із його батьком.
Нагадаємо, 23 серпня у Тверській області впав літак, який належав очільнику ПВК "Вагнер" Євгену Пригожину. Сталося це за 15 кілометрів від авіабази Хотилове.
Також ми писали, що у Росавіації повідомили, що на борту літака перебував ватажок ПВК "Вагнер" Євген Пригожин.
Додамо, ватажок "вагнерівців" Євген Пригожин перед авіакатастрофою віщував свою загибель. Проте таке пророцтво російські медіа не публікують.