У мережі показали могилу Пригожина в Петербурзі

Портрет загиблого ватажка ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина. Фото: росЗМІ

У мережі показали могилу ватажка приватної військової компанії "Вагнер" Євгена Пригожина. Його поховали на Порохівському кладовищі в Петербурзі.

Про це повідомляють росЗМІ.

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Могила Пригожина

За інформацією росЗМІ, сьогодні, 29 серпня, відбулася закрита церемонія прощання з Євгеном Пригожиним. Ватажка "вагнерівців" поховали поруч із його батьком.

Могила Пригожина. Фото: росЗМІ

Могила Пригожина. Фото: росЗМІ

Могила Пригожина. Фото: росЗМІ

Нагадаємо, 23 серпня у Тверській області впав літак, який належав очільнику ПВК "Вагнер" Євгену Пригожину. Сталося це за 15 кілометрів від авіабази Хотилове.

Також ми писали, що у Росавіації повідомили, що на борту літака перебував ватажок ПВК "Вагнер" Євген Пригожин.

Додамо, ватажок "вагнерівців" Євген Пригожин перед авіакатастрофою віщував свою загибель. Проте таке пророцтво російські медіа не публікують.