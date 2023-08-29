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В сети показали могилу Пригожина в Петербурге

29 августа 2023 18:56
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В сети показали могилу Пригожина в Петербурге
Портрет погибшего главаря ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина. Фото: росСМИ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

В сети показали могилу главаря частной военной компании "Вагнер" Евгения Пригожина. Он был похоронен на Пороховском кладбище в Петербурге.

Об этом сообщают росСМИ.

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Могила Пригожина

По информации росСМИ, сегодня, 29 августа, состоялась закрытая церемония прощания с Евгением Пригожиным. Главаря "вагнеровцев" похоронили рядом с его отцом.

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Могила Пригожина. Фото: росСМИ
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Могила Пригожина. Фото: росСМИ
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Могила Пригожина. Фото: росСМИ

Напомним, 23 августа в Тверской области упал самолет, принадлежавший руководителю ЧВК "Вагнер" Евгению Пригожину. Произошло это в 15 километрах от авиабазы Хотилово.

Также мы писали, что в Росавиации сообщили, что на борту самолета находился главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин.

Добавим, главарь "вагнеровцев" Евгений Пригожин перед авиакатастрофой предвещал свою гибель. Однако такое пророчество российские СМИ не публикуют.

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