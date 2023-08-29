В сети показали могилу Пригожина в Петербурге
В сети показали могилу главаря частной военной компании "Вагнер" Евгения Пригожина. Он был похоронен на Пороховском кладбище в Петербурге.
Об этом сообщают росСМИ.
Могила Пригожина
По информации росСМИ, сегодня, 29 августа, состоялась закрытая церемония прощания с Евгением Пригожиным. Главаря "вагнеровцев" похоронили рядом с его отцом.
Напомним, 23 августа в Тверской области упал самолет, принадлежавший руководителю ЧВК "Вагнер" Евгению Пригожину. Произошло это в 15 километрах от авиабазы Хотилово.
Также мы писали, что в Росавиации сообщили, что на борту самолета находился главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин.
Добавим, главарь "вагнеровцев" Евгений Пригожин перед авиакатастрофой предвещал свою гибель. Однако такое пророчество российские СМИ не публикуют.