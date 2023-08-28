"Краще вбийте мене": Пригожин перед авіакатастрофою напророкував свою загибель

Очільник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин. Фото: скриншот з відео

Ватажок "вагнерівців" Євген Пригожин перед авіакатастрофою віщував свою загибель. Проте таке пророцтво російські медіа не публікують.

Про це повідомили у телеграм-каналі "Бутусов Плюс".

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У відео він зазначає, що Росія наразі "стоїть на межі катастрофи".

"Краще вбийте мене, я маю чесно сказати — Росія стоїть на межі катастрофи. Якщо сьогодні не відрегулювати всі гвинтики, літак розсиплеться", — зазначив він.

Що відомо про смерть ватажка "вагнерівців"

Зазначимо, у Міноборони РФ можуть бути більш зацікавлені у розпуску ПВК "Вагнер", ніж російський диктатор Володимир Путін. Це може свідчити про те, що він не керує цим процесом.

Раніше в Росії завершили упізнання пасажирів та екіпажу літака, який розбився у Тверській області ввечері 23 серпня. Серед них — очільник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин.

Нагадаємо, прессекретар глави Російської держави Дмитро Пєсков відкинув чутки про можливу причетність Кремля до катастрофи літака, на борту якого, ймовірно, був засновник угруповання "Вагнер" Євген Пригожин. На думку Пєскова, поточні обговорення навколо цієї трагедії сповнені домислів, особливо на Заході.