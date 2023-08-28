Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Світ arrow Смерть Пригожина була вигідна більше Міноборони РФ, ніж Путіну, — ISW arrow

Смерть Пригожина була вигідна більше Міноборони РФ, ніж Путіну, — ISW

28 серпня 2023 08:02
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Смерть Пригожина була вигідна більше Міноборони РФ, ніж Путіну, — ISW
Очільник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин. Фото: росЗМІ
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

У Міноборони РФ можуть бути більш зацікавлені у розпуску ПВК "Вагнер", ніж російський диктатор Володимир Путін. Це може свідчити про те, що він не керує цим процесом.

Про це пише ISW.

Читайте також:

За словами колишнього журналіста російської служби ВВС Андрія Захарова, Путін дозволив Пригожину проводити операції "Вагнера" на Близькому Сході та в Африці, проте не втручатися до України та Росії. Це він сказав після того, як ватажок "вагнерівців" організував збройне повстання в РФ в червні цього року.

Мали бути переговори

"Міноборони Росії, навпаки, посилило зусилля, щоб "задушити" "Вагнера" в Сирії та Африці, і Пригожин разом з керівництвом "Вагнера" вилетів до Москви, щоб спробувати вирішити це питання перед його вбивством. Захаров додав, що наразі доля "імперії Пригожина" — включно з його військовими контрактами та контрактами з видобутку нафти, газу та золота — на Близькому Сході та в Африці неясна", — зазначили в Інституті.

Хто забере закордонні активи "вагнерівців"

Також мілблогер, який пов'язаний з російським керівництвом, заявив, що третя сторона, ймовірно, інша російська силова структура, має взяти на озброєння закордонні активи "Вагнера". Це не повинно робити російське Міністерство оборони.

"ISW не може незалежно підтвердити достовірність цих звітів, але якщо ці звіти правдиві, вони можуть свідчити про те, що Путін не керує розпуском ПВК "Вагнера", а радше передав цю відповідальність Міністерству оборони Росії. Сплеск цих акаунтів у російських мілблогерських та опозиційних спільнотах, однак, також може бути спробою відокремити Путіна від убивства Пригожина та можливого розпуску Вагнера", — підсумували у повідомленні.

Як відомо, у Слідчому комітеті РФ 27 серпня заявили, що генетична експертиза підтверджує загибель 10 людей в авіакатастрофі, яка сталася 23 серпня, серед яких був очільник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин. Проте "вагнерівці" кажуть, що їхній ватажок живий.

Що кажуть найманці

"Командування та представники "Вагнера" утрималися від коментарів щодо цієї заяви та закликали росіян припинити поширення чуток і фейкових новин. Офіційні канали "Вагнера" в Telegram, ймовірно, посилалися на канали Telegram, які стверджують, що вони пов’язані з "Вагнером" і безпідставно припускають, що Пригожин досі живий", — йдеться у повідомленні.

Що відомо

Зазначимо, вчора, 27 серпня, в Росії завершили упізнання пасажирів та екіпажу літака, який розбився у Тверській області.

Своєю чергою загибель Євгена Пригожина викликала неоднозначну реакцію навіть серед найвірніших соратників Путіна. Деякі чиновники та військові заявляють, що власник ПВК "Вагнер" не був зрадником та не заслужив на смерть.

Нагадаємо, у Росії експерти вилучили записувальні пристрої з борту літака лідера ПВК "Вагнера" Євгена Пригожина, який розбився кілька днів тому. 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Ексклюзив

06:53Воювати підуть всі чоловіки: у ВР назвали умову

06:10 Мінімальна зарплата в Україні суттєво зросте: відомо, коли й на скільки

Новина з фото

03:49У Житомирі вибухи: БпЛА дісталися міста

19:15 Українцям хочуть по-новому вручати повістки: що зміниться

11:25 Як мотивувати людей іти в армію: відповідь Резнікова

None

Головні новини України 27 серпня: проведення парламентських виборів та просування ЗСУ

Оновлено

05:07Ракетний обстріл Хмельницької області триває: гучні вибухи

23:35 В Укренерго зробили важливу заяву щодо відключень світла взимку

08:50 Бійка "Динамо" з "Арісом": з'явилося відео з найкращого ракурсу

01:10 В Україні хочуть штрафувати власників автівок із ГБО

09:07 Євро і долар різко подорожчали: курс 16 серпня

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз