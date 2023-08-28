Смерть Пригожина була вигідна більше Міноборони РФ, ніж Путіну, — ISW

Очільник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин. Фото: росЗМІ

У Міноборони РФ можуть бути більш зацікавлені у розпуску ПВК "Вагнер", ніж російський диктатор Володимир Путін. Це може свідчити про те, що він не керує цим процесом.

Про це пише ISW.

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За словами колишнього журналіста російської служби ВВС Андрія Захарова, Путін дозволив Пригожину проводити операції "Вагнера" на Близькому Сході та в Африці, проте не втручатися до України та Росії. Це він сказав після того, як ватажок "вагнерівців" організував збройне повстання в РФ в червні цього року.

Мали бути переговори

"Міноборони Росії, навпаки, посилило зусилля, щоб "задушити" "Вагнера" в Сирії та Африці, і Пригожин разом з керівництвом "Вагнера" вилетів до Москви, щоб спробувати вирішити це питання перед його вбивством. Захаров додав, що наразі доля "імперії Пригожина" — включно з його військовими контрактами та контрактами з видобутку нафти, газу та золота — на Близькому Сході та в Африці неясна", — зазначили в Інституті.

Хто забере закордонні активи "вагнерівців"

Також мілблогер, який пов'язаний з російським керівництвом, заявив, що третя сторона, ймовірно, інша російська силова структура, має взяти на озброєння закордонні активи "Вагнера". Це не повинно робити російське Міністерство оборони.

"ISW не може незалежно підтвердити достовірність цих звітів, але якщо ці звіти правдиві, вони можуть свідчити про те, що Путін не керує розпуском ПВК "Вагнера", а радше передав цю відповідальність Міністерству оборони Росії. Сплеск цих акаунтів у російських мілблогерських та опозиційних спільнотах, однак, також може бути спробою відокремити Путіна від убивства Пригожина та можливого розпуску Вагнера", — підсумували у повідомленні.

Як відомо, у Слідчому комітеті РФ 27 серпня заявили, що генетична експертиза підтверджує загибель 10 людей в авіакатастрофі, яка сталася 23 серпня, серед яких був очільник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин. Проте "вагнерівці" кажуть, що їхній ватажок живий.

Що кажуть найманці

"Командування та представники "Вагнера" утрималися від коментарів щодо цієї заяви та закликали росіян припинити поширення чуток і фейкових новин. Офіційні канали "Вагнера" в Telegram, ймовірно, посилалися на канали Telegram, які стверджують, що вони пов’язані з "Вагнером" і безпідставно припускають, що Пригожин досі живий", — йдеться у повідомленні.

Що відомо

Зазначимо, вчора, 27 серпня, в Росії завершили упізнання пасажирів та екіпажу літака, який розбився у Тверській області.

Своєю чергою загибель Євгена Пригожина викликала неоднозначну реакцію навіть серед найвірніших соратників Путіна. Деякі чиновники та військові заявляють, що власник ПВК "Вагнер" не був зрадником та не заслужив на смерть.

Нагадаємо, у Росії експерти вилучили записувальні пристрої з борту літака лідера ПВК "Вагнера" Євгена Пригожина, який розбився кілька днів тому.