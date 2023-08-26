В Росії не вірять офіційним заявам Путіна про смерть Пригожина

Президент РФ Володимир Путін. Фото: росЗМІ

Загибель Євгенія Пригожина викликала неоднозначну реакцію навіть серед найвірніших соратників Путіна. Деякі чиновники та військові заявляють, що власник ПВК "Вагнер" не був зрадником та не заслужив на смерть.

Про це повідомили в Інституті вивчення війни (ISW).

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"Деякі відомі голоси в російському інформаційному просторі помітно відхилилися від усталеного наративу Путіна. Колишній охоронець Путіна, а нинішній губернатор Тульської області Олексій Дюмін заявив, що можна "прощати помилки і навіть боягузтво, але ніколи зраду", і стверджував, що Пригожин і засновник ПВК "Вагнер" Дмитро Уткін не були "зрадниками", — говориться у звіті Інституту.

В ISW наголосили, що деякі російські джерела називали Дюміна можливою заміною російського міністра оборони Сергія Шойгу після повстання Пригожина. При цьому Путін публічно заявив, що Шойгу зберігає домінуючу позицію.

В свою чергу командир російського батальйону "Восток" Олександр Ходаковський 25 серпня заявив, що деякі групи джерел, за винятком ув’язненого Ігоря Гіркіна, намагаються використати смерть Пригожина, щоб дискредитувати російську владу та посіяти нестабільність. Він стверджував, що ці заявлені кампанії дискредитації є ознакою нестабільності в межах Росії.

Також на офіційному акаунті Гіркіна в Telegram через адвоката було опубліковано заяву від 24 серпня, в якій Гіркін стверджує, що авіакатастрофа, в якій загинув Пригожин, є ознакою поглиблення нестабільності у Росії.

Нагадаємо, в Росії у Тверській області впав літак, який належить очільнику ПВК "Вагнер" Євгену Пригожину. Сталося це за 15 кілометрів від авіабази Хотилове.

Державний телеканал РФ "Россия 24" повідомив про загибель Євгена Пригожина.

Згодом з'явилася інформація про те, що літак Пригожина могла збити російська система ППО.