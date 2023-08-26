Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Світ arrow В Росії не вірять офіційним заявам Путіна про смерть Пригожина arrow

В Росії не вірять офіційним заявам Путіна про смерть Пригожина

26 серпня 2023 07:56
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
В Росії не вірять офіційним заявам Путіна про смерть Пригожина
Президент РФ Володимир Путін. Фото: росЗМІ
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Загибель Євгенія Пригожина викликала неоднозначну реакцію навіть серед найвірніших соратників Путіна. Деякі чиновники та військові заявляють, що власник ПВК "Вагнер" не був зрадником та не заслужив на смерть.

Про це повідомили в Інституті вивчення війни (ISW).

Читайте також:

Не всі вірять у зраду Пригожина

"Деякі відомі голоси в російському інформаційному просторі помітно відхилилися від усталеного наративу Путіна. Колишній охоронець Путіна, а нинішній губернатор Тульської області Олексій Дюмін заявив, що можна "прощати помилки і навіть боягузтво, але ніколи зраду", і стверджував, що Пригожин і засновник ПВК "Вагнер" Дмитро Уткін не були "зрадниками", — говориться у звіті Інституту.

В ISW наголосили, що деякі російські джерела називали Дюміна можливою заміною російського міністра оборони Сергія Шойгу після повстання Пригожина. При цьому Путін публічно заявив, що Шойгу зберігає домінуючу позицію.

В свою чергу командир російського батальйону "Восток" Олександр Ходаковський 25 серпня заявив, що деякі групи джерел, за винятком ув’язненого Ігоря Гіркіна, намагаються використати смерть Пригожина, щоб дискредитувати російську владу та посіяти нестабільність. Він стверджував, що ці заявлені кампанії дискредитації є ознакою нестабільності в межах Росії.

Також на офіційному акаунті Гіркіна в Telegram через адвоката було опубліковано заяву від 24 серпня, в якій Гіркін стверджує, що авіакатастрофа, в якій загинув Пригожин, є ознакою поглиблення нестабільності у Росії. 

Нагадаємо, в Росії у Тверській області впав літак, який належить очільнику ПВК "Вагнер" Євгену Пригожину. Сталося це за 15 кілометрів від авіабази Хотилове. 

Державний телеканал РФ "Россия 24" повідомив про загибель Євгена Пригожина. 

Згодом з'явилася інформація про те, що літак Пригожина могла збити російська система ППО

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Ексклюзив

06:53Воювати підуть всі чоловіки: у ВР назвали умову

06:10 Мінімальна зарплата в Україні суттєво зросте: відомо, коли й на скільки

Новина з фото

21:54 Через закритий повітряний простір України пролетів літак з туристами, — ЗМІ

Новина з фото

03:49У Житомирі вибухи: БпЛА дісталися міста

19:15 Українцям хочуть по-новому вручати повістки: що зміниться

None

Головні новини України 25 серпня: нова допомога для України та відставка голови ДСНС

17:10 В МОН розповіли, чому хочуть судитися з вчителями

11:25 Як мотивувати людей іти в армію: відповідь Резнікова

Оновлено

05:07Ракетний обстріл Хмельницької області триває: гучні вибухи

23:35 В Укренерго зробили важливу заяву щодо відключень світла взимку

08:50 Бійка "Динамо" з "Арісом": з'явилося відео з найкращого ракурсу

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз