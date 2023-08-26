В России не верят официальным заявлениям Путина о смерти Пригожина

Президент РФ Владимир Путин. Фото: росСМИ

Гибель Евгения Пригожина вызвала неоднозначную реакцию даже среди верных соратников Путина. Некоторые чиновники и военные заявляют, что владелец ЧВК "Вагнер" не был предателем и не заслужил смерти.

Об этом сообщили в Институте изучения войны (ISW).

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"Некоторые известные голоса в российском информационном пространстве заметно отклонились от установившегося нарратива Путина. Бывший охранник Путина, а нынешний губернатор Тульской области Алексей Дюмин заявил, что можно "прощать ошибки и даже трусость, но никогда измену", и утверждал, что Пригожин и основатель ЧВК "Вагнер" Дмитрий Уткин не были "изменниками", — говорится в отчете Института.

В ISW подчеркнули, что некоторые российские источники называли Дюмина возможной заменой российского министра обороны Сергея Шойгу после восстания Пригожина. При этом Путин публично заявил, что Шойгу сохраняет доминирующую позицию.

В свою очередь, командир российского батальона "Восток" Александр Ходаковский 25 августа заявил, что некоторые группы источников, за исключением заключенного Игоря Гиркина, пытаются использовать смерть Пригожина, чтобы дискредитировать российские власти и посеять нестабильность. Он утверждал, что эти заявленные кампании по дискредитации являются признаком нестабильности в пределах России.

Также на официальном аккаунте Гиркина в Telegram через адвоката опубликовано заявление от 24 августа, в котором Гиркин утверждает, что авиакатастрофа, в которой погиб Пригожин, является признаком углубления нестабильности в России.

Напомним, в России в Тверской области упал самолет, принадлежащий главе ППК "Вагнер" Евгению Пригожину. Произошло это в 15 километрах от авиабазы Хотилово.

Государственный телеканал РФ "Россия 24" сообщил о гибели Евгения Пригожина.

Со временем появилась информация о том, что самолет Пригожина могла сбить российская система ПВО.