Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Світ arrow У Тверській області впав літак, який начебто належить Пригожину, — росЗМІ arrow

У Тверській області впав літак, який начебто належить Пригожину, — росЗМІ

23 серпня 2023 19:49
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
У Тверській області впав літак, який начебто належить Пригожину, — росЗМІ
Літак RA-02795, який належав Євгену Пригожину. Фото: Беларускі Гаюн, Телеграм
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

В Росії у Тверській області повідомляється про падіння літака, який начебто належить очільнику ПВК "Вагнер" Євгену Пригожину. Сталося це за 15 кілометрів від авіабази Хотилове. 

Про це пишуть росЗМІ.

Читайте також:

Що відомо

"За нашою інформацією, там було 3 людини екіпажу і 7 пасажирів. Чи був там сам Пригожин — невідомо", — написали у телеграм-каналі "Кровавая барыня".

Скриншот допису

За даними "Baza", розбився бізнес-джет "Ембраєр".

"За даними "Бази", літак Євгена Пригожина, що розбився, летів з боку Підмосков'я. Наразі на місці падіння виявлено тіла 4 загиблих. Загалом у літаку, за попередніми даними, було 7 осіб", — йдеться у повідомленні.

Пізніше у телеграм-каналі додали, що за уточненими даними, на борту, швидше за все, було 10 людей, а саме 7 пасажирів та 3 члени екіпажу.

Скриншот допису

Підтвердження МНС РФ

Своєю чергою в російському МНС підтвердили, що на борту було 10 осіб. 

"У Тверській області поблизу населеного пункту Куженкіно сталося падіння приватного літака Embraer Legacy, що здійснював рейс Москва — Санкт-Петербург. На борту перебували 10 осіб, із них 3 члени екіпажу. За попередньою інформацією, усі, хто перебував на борту, загинули. 
МНС Росії проводить пошукові роботи", — написали у повідомленні.

Скриншот допису

У Росавіації зазначили, що на борту перебував ватажок ПВК "Вагнер" Євген Пригожин.

Нагадаємо, найближчим часом Велика Британія може оголосити найманців ПВК "Вагнер" терористичною організацією. За приналежність і допомогу бійцям будуть карати позбавленням волі. 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Ексклюзив

06:53Воювати підуть всі чоловіки: у ВР назвали умову

06:10 Мінімальна зарплата в Україні суттєво зросте: відомо, коли й на скільки

Новина з фото

21:54 Через закритий повітряний простір України пролетів літак з туристами, — ЗМІ

Новина з фото

01:54Потужні вибухи в Київській області: удар ворожих БпЛА

Новина з фото

03:49У Житомирі вибухи: БпЛА дісталися міста

None

Незалежні назавжди: західна зброя, яка допомогла відстояти Україну

19:15 Українцям хочуть по-новому вручати повістки: що зміниться

17:10 В МОН розповіли, чому хочуть судитися з вчителями

Оновлено

05:07Ракетний обстріл Хмельницької області триває: гучні вибухи

08:50 Бійка "Динамо" з "Арісом": з'явилося відео з найкращого ракурсу

09:07 Євро і долар різко подорожчали: курс 16 серпня

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз