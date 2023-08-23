У Тверській області впав літак, який начебто належить Пригожину, — росЗМІ
В Росії у Тверській області повідомляється про падіння літака, який начебто належить очільнику ПВК "Вагнер" Євгену Пригожину. Сталося це за 15 кілометрів від авіабази Хотилове.
Про це пишуть росЗМІ.
Що відомо
"За нашою інформацією, там було 3 людини екіпажу і 7 пасажирів. Чи був там сам Пригожин — невідомо", — написали у телеграм-каналі "Кровавая барыня".
За даними "Baza", розбився бізнес-джет "Ембраєр".
"За даними "Бази", літак Євгена Пригожина, що розбився, летів з боку Підмосков'я. Наразі на місці падіння виявлено тіла 4 загиблих. Загалом у літаку, за попередніми даними, було 7 осіб", — йдеться у повідомленні.
Пізніше у телеграм-каналі додали, що за уточненими даними, на борту, швидше за все, було 10 людей, а саме 7 пасажирів та 3 члени екіпажу.
Підтвердження МНС РФ
Своєю чергою в російському МНС підтвердили, що на борту було 10 осіб.
"У Тверській області поблизу населеного пункту Куженкіно сталося падіння приватного літака Embraer Legacy, що здійснював рейс Москва — Санкт-Петербург. На борту перебували 10 осіб, із них 3 члени екіпажу. За попередньою інформацією, усі, хто перебував на борту, загинули.
МНС Росії проводить пошукові роботи", — написали у повідомленні.
У Росавіації зазначили, що на борту перебував ватажок ПВК "Вагнер" Євген Пригожин.
Нагадаємо, найближчим часом Велика Британія може оголосити найманців ПВК "Вагнер" терористичною організацією. За приналежність і допомогу бійцям будуть карати позбавленням волі.