У Тверській області впав літак, який начебто належить Пригожину, — росЗМІ

Літак RA-02795, який належав Євгену Пригожину. Фото: Беларускі Гаюн, Телеграм

В Росії у Тверській області повідомляється про падіння літака, який начебто належить очільнику ПВК "Вагнер" Євгену Пригожину. Сталося це за 15 кілометрів від авіабази Хотилове.

Про це пишуть росЗМІ.

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Що відомо

"За нашою інформацією, там було 3 людини екіпажу і 7 пасажирів. Чи був там сам Пригожин — невідомо", — написали у телеграм-каналі "Кровавая барыня".

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За даними "Baza", розбився бізнес-джет "Ембраєр".

"За даними "Бази", літак Євгена Пригожина, що розбився, летів з боку Підмосков'я. Наразі на місці падіння виявлено тіла 4 загиблих. Загалом у літаку, за попередніми даними, було 7 осіб", — йдеться у повідомленні.

Пізніше у телеграм-каналі додали, що за уточненими даними, на борту, швидше за все, було 10 людей, а саме 7 пасажирів та 3 члени екіпажу.

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Підтвердження МНС РФ

Своєю чергою в російському МНС підтвердили, що на борту було 10 осіб.

"У Тверській області поблизу населеного пункту Куженкіно сталося падіння приватного літака Embraer Legacy, що здійснював рейс Москва — Санкт-Петербург. На борту перебували 10 осіб, із них 3 члени екіпажу. За попередньою інформацією, усі, хто перебував на борту, загинули.

МНС Росії проводить пошукові роботи", — написали у повідомленні.

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У Росавіації зазначили, що на борту перебував ватажок ПВК "Вагнер" Євген Пригожин.

Нагадаємо, найближчим часом Велика Британія може оголосити найманців ПВК "Вагнер" терористичною організацією. За приналежність і допомогу бійцям будуть карати позбавленням волі.