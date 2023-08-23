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В Тверской области упал самолет, который якобы принадлежит Пригожину, — росСМИ

23 августа 2023 19:49
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
В Тверской области упал самолет, который якобы принадлежит Пригожину, — росСМИ
Самолет RA-02795, принадлежавший Евгению Пригожину. Фото: Беларуски Гаюн, Телеграм
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

В России в Тверской области сообщается о падении самолета, который якобы принадлежит главе ЧВК "Вагнер" Евгению Пригожину. Произошло это в 15 километрах от авиабазы Хотилово.

Об этом пишут росСМИ.

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Что известно

"По нашей информации, там было 3 человека экипажа и 7 пассажиров. Был ли там сам Пригожин — неизвестно", — написали в телеграмм-канале "Кровавая барыня".

Скриншот сообщения

По данным "Baza", разбился бизнес-джет "Эмбраер".

"По данным "Базы", разбившийся самолет Евгения Пригожина летел со стороны Подмосковья. Сейчас на месте падения обнаружены тела 4 погибших. Всего в самолете, по предварительным данным, было 7 человек", — говорится в сообщении.

Позже в телеграмм-канале добавили, что по уточненным данным, на борту, скорее всего, находились 10 человек, а именно 7 пассажиров и 3 члена экипажа.

Скриншот сообщения

Подтверждение МЧС РФ

В свою очередь в российском МЧС подтвердили, что на борту было 10 человек.

"В Тверской области вблизи населенного пункта Куженкино произошло падение частного самолета Embraer Legacy, совершавшего рейс Москва — Санкт-Петербург. На борту находились 10 человек, из них 3 члена экипажа. По предварительной информации, все находившиеся на борту погибли. МЧС России проводит поисковые работы", — написали в сообщении.

Скриншот сообщения

В Росавиации отметили, что на борту находился главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин.

Напомним, в ближайшее время Великобритания может объявить наемников ЧВК "Вагнер" террористической организацией. За принадлежность и помощь бойцам будут наказывать лишением свободы.

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