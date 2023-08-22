Росія вже почала переміщувати ядерну зброю до Білорусі, — Дуда

Президент Польщі Анджей Дуда. Фото: PAP/EPA/GIAN EHRENZELLER

Президент Польщі Анджей Дуда повідомив, що Російська Федерація почала перекидання частини своєї ядерної зброї малої дальності до Білорусі. За його словами, такий крок змінить рівень безпеки в регіоні та військового альянсу НАТО.

Про це він заявив під час спільної пресконференції з президентом Португалії Марселу Ребелу де Соузою, передає Associated Press.

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Переміщення ядерної зброї РФ

"Я говорив президенту де Соузі про реалізацію заяв Путіна про переміщення тактичної ядерної зброї Росії на територію Білорусі. Дійсно, цей процес відбувається, ми це бачимо", — запевнив очільник Польщі.

Раніше президент Білорусі Олександр Лукашенко зазначив, що розміщення ядерної зброї в його державі повинно стримувати агресію Польщі, яка є членом Альянсу. Хоча у Варшаві взагалі не говорили про це та не було з її сторони жодних погроз.

Підтримка України

"Польща пропонує сусідній Україні військову, гуманітарну та політичну підтримку в її боротьбі з вторгненням Росії та бере участь у міжнародних санкціях проти Росії та Білорусі", — йдеться у повідомленні.

Марселу Ребелу де Соза наголосив, що його країна й далі буде підтримувати Україну та інші країни регіону, оскільки ситуація на сході Європи є важливою для Португалії також.

"Ми єдині, ми солідарні, без будь-яких коливань, і я належним чином взяв до відома занепокоєння Польщі щодо того, що можна розуміти як необхідність уважно стежити за будь-якими кроками, які можуть поставити під сумнів східні кордони Європейського Союзу чи НАТО. Ми пильні, ми солідарні і працюємо", — зауважив він.

Нагадаємо, у четвер, 17 серпня, у етері державного телебачення президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що РБ готова використати ядерну зброю. Білоруський диктатор вважає, що навколо кордонів його держави зростає напруга з країнами НАТО.