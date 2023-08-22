Росія вже почала переміщувати ядерну зброю до Білорусі, — Дуда
Президент Польщі Анджей Дуда повідомив, що Російська Федерація почала перекидання частини своєї ядерної зброї малої дальності до Білорусі. За його словами, такий крок змінить рівень безпеки в регіоні та військового альянсу НАТО.
Про це він заявив під час спільної пресконференції з президентом Португалії Марселу Ребелу де Соузою, передає Associated Press.
Переміщення ядерної зброї РФ
"Я говорив президенту де Соузі про реалізацію заяв Путіна про переміщення тактичної ядерної зброї Росії на територію Білорусі. Дійсно, цей процес відбувається, ми це бачимо", — запевнив очільник Польщі.
Раніше президент Білорусі Олександр Лукашенко зазначив, що розміщення ядерної зброї в його державі повинно стримувати агресію Польщі, яка є членом Альянсу. Хоча у Варшаві взагалі не говорили про це та не було з її сторони жодних погроз.
Підтримка України
"Польща пропонує сусідній Україні військову, гуманітарну та політичну підтримку в її боротьбі з вторгненням Росії та бере участь у міжнародних санкціях проти Росії та Білорусі", — йдеться у повідомленні.
Марселу Ребелу де Соза наголосив, що його країна й далі буде підтримувати Україну та інші країни регіону, оскільки ситуація на сході Європи є важливою для Португалії також.
"Ми єдині, ми солідарні, без будь-яких коливань, і я належним чином взяв до відома занепокоєння Польщі щодо того, що можна розуміти як необхідність уважно стежити за будь-якими кроками, які можуть поставити під сумнів східні кордони Європейського Союзу чи НАТО. Ми пильні, ми солідарні і працюємо", — зауважив він.
Нагадаємо, у четвер, 17 серпня, у етері державного телебачення президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що РБ готова використати ядерну зброю. Білоруський диктатор вважає, що навколо кордонів його держави зростає напруга з країнами НАТО.