Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Мир arrow Россия уже начала перемещать ядерное оружие в Беларусь, — Дуда arrow

Россия уже начала перемещать ядерное оружие в Беларусь, — Дуда

22 августа 2023 22:19
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Россия уже начала перемещать ядерное оружие в Беларусь, — Дуда
Президент Польши Анджей Дуда. Фото: PAP/EPA/GIAN EHRENZELLER
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Президент Польши Анджей Дуда сообщил, что Российская Федерация начала переброску части своего ядерного оружия малой дальности в Беларусь. По его словам, такой шаг изменит уровень безопасности в регионе и военном альянсе НАТО.

Об этом он заявил во время совместной пресс-конференции с президентом Португалии Марселу Ребелу де Соуза, передает Associated Press.

Читайте также:

Перемещение ядерного оружия РФ

"Я говорил президенту де Соузу о реализации заявлений Путина о перемещении тактического ядерного оружия России на территорию Беларуси. Действительно, этот процесс проходит, мы это видим", — заверил глава Польши.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко отметил, что размещение ядерного оружия в его государстве должно сдерживать агрессию Польши, являющейся членом Альянса. Хотя в Варшаве вообще не говорили об этом и не было с ее стороны никаких угроз.

Поддержка Украины

"Польша предлагает соседней Украине военную, гуманитарную и политическую поддержку в ее борьбе с вторжением России и принимает участие в международных санкциях против России и Беларуси", — говорится в сообщении.

Марселу Ребелу де Соза подчеркнул, что его страна и дальше будет поддерживать Украину и другие страны региона, поскольку ситуация на востоке Европы важна для Португалии также.

"Мы едины, мы солидарны, без всяких колебаний, и я должным образом принял к сведению беспокойство Польши относительно того, что можно понимать как необходимость внимательно следить за любыми шагами, которые могут подвергнуть сомнению восточные границы Европейского Союза или НАТО. Мы бдительны, мы солидарны и работаем", — заметил он.

Напомним, в четверг, 17 августа, в эфире государственного телевидения президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что РБ готова использовать ядерное оружие. Белорусский диктатор считает, что вокруг границ его государства растет напряжение со странами НАТО.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Эксклюзив

06:53Воевать пойдут все мужчины: в ВР назвали условие

06:10 Минимальная зарплата в Украине существенно вырастет: известно, когда и на сколько

Новость с фото

21:54 Через закрытое воздушное пространство Украины пролетел самолет с туристами, — СМИ

Новость с фото

01:54Мощные взрывы в Киевской области: удар вражеских БпЛА

Новость с фото

03:49В Житомире взрывы: БпЛА добрались до города

None

Главные новости на 22 августа: план освобождения Крыма и закон о военной полиции

19:15 Украинцам хотят по-новому вручать повестки: что изменится

17:10 В МОН рассказали, почему хотят судиться с учителями

обновлено:

05:07Ракетный обстрел Хмельницкой области продолжается: громкие взрывы

08:50 Драка "Динамо" с "Арисом": появилось видео с лучшего ракурса

09:07 Евро и доллар резко подорожали: курс 16 августа

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз