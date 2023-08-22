Россия уже начала перемещать ядерное оружие в Беларусь, — Дуда

Президент Польши Анджей Дуда. Фото: PAP/EPA/GIAN EHRENZELLER

Президент Польши Анджей Дуда сообщил, что Российская Федерация начала переброску части своего ядерного оружия малой дальности в Беларусь. По его словам, такой шаг изменит уровень безопасности в регионе и военном альянсе НАТО.

Об этом он заявил во время совместной пресс-конференции с президентом Португалии Марселу Ребелу де Соуза, передает Associated Press.

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"Я говорил президенту де Соузу о реализации заявлений Путина о перемещении тактического ядерного оружия России на территорию Беларуси. Действительно, этот процесс проходит, мы это видим", — заверил глава Польши.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко отметил, что размещение ядерного оружия в его государстве должно сдерживать агрессию Польши, являющейся членом Альянса. Хотя в Варшаве вообще не говорили об этом и не было с ее стороны никаких угроз.

Поддержка Украины

"Польша предлагает соседней Украине военную, гуманитарную и политическую поддержку в ее борьбе с вторжением России и принимает участие в международных санкциях против России и Беларуси", — говорится в сообщении.

Марселу Ребелу де Соза подчеркнул, что его страна и дальше будет поддерживать Украину и другие страны региона, поскольку ситуация на востоке Европы важна для Португалии также.

"Мы едины, мы солидарны, без всяких колебаний, и я должным образом принял к сведению беспокойство Польши относительно того, что можно понимать как необходимость внимательно следить за любыми шагами, которые могут подвергнуть сомнению восточные границы Европейского Союза или НАТО. Мы бдительны, мы солидарны и работаем", — заметил он.

Напомним, в четверг, 17 августа, в эфире государственного телевидения президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что РБ готова использовать ядерное оружие. Белорусский диктатор считает, что вокруг границ его государства растет напряжение со странами НАТО.