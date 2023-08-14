Українці мають розуміти, що в Польщі є власні інтереси, — Дуда

Президент Польщі Анджей Дуда. Фото: Prezydent

Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що Польща чудово розуміє, які труднощі переживає Україна через війну. Тим не менш, він очікує від українців розуміння того, що в Польщі є власні інтереси.

Про це повідомляє РАР.

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В інтерв’ю виданню Sieci Дуда прокоментував заяву польського прем’єр-міністра Матеуша Моравецького про те, що Польща навіть всупереч рішенню Єврокомісії не зніме блокади на імпорт українського зерна до Польщі після 15 вересня.

"Зрозуміло, що ми послідовно підтримуємо Україну в її захисті від російської агресії… Але інша річ, і це найважливіший обов’язок — стояти на сторожі інтересів республіки. А отже, захищати внутрішній ринок і ринок ЄС, який починається з нас. Також в наших інтересах визнати історичну правду в просторі між державами", — сказав Дуда.

Дуда також прокоментував про заяву керівника Управління міжнародної політики Марціна Пшидача про те, що Київ нібито не цінує польську допомогу.

"Міністр не мав на увазі те, що наші друзі з України говорять щодня в ЗМІ: "Дякую, дякую, дякую". Ми це дуже часто чуємо від простих людей і дуже це цінуємо. Але від української влади ми очікуємо розуміння в певних питаннях", — сказав Дуда.

Він зазначив, що з таким розумінням "іноді буває по-різному".

Раніше ми повідомляли, близько десяти тисяч польських військовослужбовців будуть розміщені на кордоні та в прикордонних регіонах з Білоруссю. Такі заходи будуть вжиті задля протидії можливим провокаціям з боку режиму Олександра Лукашенка.

Нагадаємо, Національний банк України та Польський центробанк планують випустити спільні пам'ятні монети під назвою "Дружба та братство — основа прогресу". Ці монети буде представлено публіці 24 серпня 2023 року на честь Дня незалежності України.