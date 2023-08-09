Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Світ arrow Польща відправить 2 тисячі військових на кордон з Білоруссю, — ЗМІ arrow

Польща відправить 2 тисячі військових на кордон з Білоруссю, — ЗМІ

9 серпня 2023 16:34
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Польща відправить 2 тисячі військових на кордон з Білоруссю, — ЗМІ
Польські військові. Фото: google
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Польща відправить приблизно 2000 солдатів на кордон з Білоруссю. Це потрібно, зокрема, для того, щоб зупинити незаконні перетини та посилити безпекову ситуацію. 

Про це повідомляє видання Reuters. 

Читайте також:

Що кажуть в Польщі

Відомо, що Польща стурбована безпековою ситуацією на кордоні з Білоруссю після того, як на територію країни прибули загони найманців ПВК "Вагнер". А самопроголошений президент Лукашенко своєю чергою стверджував, що військові хочуть атакувати Польщу. 

До того ж днями стало відомо, що Білорусь розпочала військові навчання поблизу кордону з Польщею. 

Окрім цього, останнім часом у країні зросла кількість мігрантів, які хочуть перетнути кордон. У Польщі зазначили, що наразі, білоруська влада робить усе задля нелегального проникнення у країну. 

Скільки військових відправлять на кордон

Зважаючи на це, для посилення кордону відправлять близько 2000 солдатів. 

"Це посилення буде не 1000, а 2000 солдатів. Це рішення прийняв міністр оборони Маріуш Блащак", — йдеться у повідомленні. 

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що Росія хоче використати "вагнерівців" для того, щоб втягнути Білорусь у війну проти України. Наразі росіяни готують масштабну провокацію на Мозирському нафтопереробному заводі.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з фото

04:38Вибухи у Львівській області: ракети атакують Захід

Новина з фото

03:55Потужні вибухи в Київській області: ракетний удар по регіону

Новина з фото

00:50Вибухи в Вінницькій області: ворожий обстріл

Новина з фото

01:30У Каневі вибухи: РФ обстрілює область

20:40 Хитра задача з ПДР для початківців: хто кого має пропускати на перехресті

None

Законно чи ні: юрист пояснив, чи зможуть чоловіків не випускати з країни після війни

06:47 В Україні підвищать зарплати: стало відомо на скільки

Новина з відео

13:25 Коля Сєрга відверто висловився про Віталія Козловського в ЗСУ

Новина з фото

17:55 У Польщі показали танки Leopard з України, які приїхали на ремонт

09:05 У банках стрімко дорожчає долар: курс 29 липня

18:40Відсьогодні в Україні діють нові правила мобілізації: юрист пояснив процедуру

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз