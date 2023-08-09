Польща відправить 2 тисячі військових на кордон з Білоруссю, — ЗМІ

Польські військові. Фото: google

Польща відправить приблизно 2000 солдатів на кордон з Білоруссю. Це потрібно, зокрема, для того, щоб зупинити незаконні перетини та посилити безпекову ситуацію.

Про це повідомляє видання Reuters.

Читайте також:

Що кажуть в Польщі

Відомо, що Польща стурбована безпековою ситуацією на кордоні з Білоруссю після того, як на територію країни прибули загони найманців ПВК "Вагнер". А самопроголошений президент Лукашенко своєю чергою стверджував, що військові хочуть атакувати Польщу.

До того ж днями стало відомо, що Білорусь розпочала військові навчання поблизу кордону з Польщею.

Окрім цього, останнім часом у країні зросла кількість мігрантів, які хочуть перетнути кордон. У Польщі зазначили, що наразі, білоруська влада робить усе задля нелегального проникнення у країну.

Скільки військових відправлять на кордон

Зважаючи на це, для посилення кордону відправлять близько 2000 солдатів.

"Це посилення буде не 1000, а 2000 солдатів. Це рішення прийняв міністр оборони Маріуш Блащак", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що Росія хоче використати "вагнерівців" для того, щоб втягнути Білорусь у війну проти України. Наразі росіяни готують масштабну провокацію на Мозирському нафтопереробному заводі.