Польша отправит 2 тысячи военных на границу с Беларусью, — СМИ

Польские военные. Фото: google

Польша отправит примерно 2000 солдат на границу с Беларусью. Это нужно, в частности, для того, чтобы остановить незаконные пересечения и усилить ситуацию с безопасностью.

Об этом сообщает издание Reuters.

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Известно, что Польша обеспокоена безопасностью на границе с Беларусью после того, как на территорию страны прибыли отряды наемников ЧВК "Вагнер". А самопровозглашенный президент Лукашенко в свою очередь утверждал, что военные хотят атаковать Польшу.

К тому же на днях стало известно, что Беларусь начала военные учения вблизи границы с Польшей.

Кроме этого, в последнее время в стране возросло количество мигрантов, желающих пересечь границу. В Польше отметили, что в настоящее время белорусские власти делают все ради нелегального проникновения в страну.

Сколько военных отправят на границу

Ввиду этого для усиления границы отправят около 2000 солдат.

"Это усиление будет не 1000, а 2000 солдат. Это решение принял министр обороны Мариуш Блащак", — говорится в сообщении.

Напомним, недавно стало известно, что Россия хочет использовать "вагнеровцев" для того, чтобы втянуть Беларусь в войну против Украины. В настоящее время россияне готовят масштабную провокацию на Мозырьском нефтеперерабатывающем заводе.