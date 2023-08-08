Польща знову посилить кордон з Білоруссю: що відомо
На польсько-білоруському кордоні зростає напруга. Через це Міністерство оборони Польщі надішле додаткові війська на кордон із Білоруссю.
Про це заявив міністр оборони країни Маріуш Блащак, пише PAP.
Чому Польща посилює кордон з Білоруссю
Як відомо, після того, як до Білорусі перебрались російські найманці з ПВК "Вагнер", Польща відправила до рубежу 500 поліцейських. Згодом Міноборони Польщі заявило про нарощення військової міці та посилення кордону. Наразі за інформацією ЗМІ, на кордоні з Білоруссю служать дві тисячі польських військовослужбовців.
Однак очільник прикордонної служби Томаш Прага звернувся до Міноборони з проханням надіслати до рубежу ще тисячу військовослужбовців.
"У звʼязку з динамічною ситуацією на польсько-білоруському кордоні та проханням голови прикордонної охорони про збільшення участі армії в захисті кордону міністр національної оборони розпорядився виконати прохання та виділити додаткових солдатів для патрулювання польсько-білоруського кордону", — йдеться у заяві міністра оборони Блащака.
Нагадаємо, у НАТО відреагували на порушення Білоруссю повітряного простору Польщі.
Після цього Польща перекинула бойові гелікоптери до кордону з Білоруссю. Польський генерал заявив, що держава готова застосувати зброю.
До того ж Польща та Литва узгодили спільні дії щодо можливої загрози з Білорусі.