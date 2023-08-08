Польща знову посилить кордон з Білоруссю: що відомо

Польсько-білоруський кордон. Ілюстративне фото: Gazeta Prawna

На польсько-білоруському кордоні зростає напруга. Через це Міністерство оборони Польщі надішле додаткові війська на кордон із Білоруссю.

Про це заявив міністр оборони країни Маріуш Блащак, пише PAP.

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Як відомо, після того, як до Білорусі перебрались російські найманці з ПВК "Вагнер", Польща відправила до рубежу 500 поліцейських. Згодом Міноборони Польщі заявило про нарощення військової міці та посилення кордону. Наразі за інформацією ЗМІ, на кордоні з Білоруссю служать дві тисячі польських військовослужбовців.

Однак очільник прикордонної служби Томаш Прага звернувся до Міноборони з проханням надіслати до рубежу ще тисячу військовослужбовців.

"У звʼязку з динамічною ситуацією на польсько-білоруському кордоні та проханням голови прикордонної охорони про збільшення участі армії в захисті кордону міністр національної оборони розпорядився виконати прохання та виділити додаткових солдатів для патрулювання польсько-білоруського кордону", — йдеться у заяві міністра оборони Блащака.

Нагадаємо, у НАТО відреагували на порушення Білоруссю повітряного простору Польщі.

Після цього Польща перекинула бойові гелікоптери до кордону з Білоруссю. Польський генерал заявив, що держава готова застосувати зброю.

До того ж Польща та Литва узгодили спільні дії щодо можливої загрози з Білорусі.