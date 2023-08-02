У НАТО відреагували на порушення Білоруссю повітряного простору Польщі

Білоруські літаки, які залетіли в Польщу. Фото: соцмережі

У НАТО вперше відреагували на порушення Білоруссю повітряного простору Польщі. Там заявили, що уважно стежать за ситуацією вздовж своїх східних кордонів.

Про це повідомляє TVP Info з посиланням на джерело в штаб-квартирі НАТО в Брюсселі.

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Порушення польського повітряного простору

Співрозмовник телеканалу заявив, що НАТО перебуває в тісному контакті з польською владою щодо інциденту з порушенням повітряного простору білоруськими гелікоптерами.

"Ми будемо продовжувати робити все необхідне, щоб гарантувати, що вся територія Альянсу залишається в безпеці", — додав він.

Нагадаємо, 1 серпня два гелікоптери Білорусі порушили повітряний простір Польщі. У Варшаві наказали збільшити кількість солдатів на кордоні та розгорнути додаткові сили.

Також ми писали, що у Пентагоні відреагували на порушення повітряного простору Польщі. Там заявили, що США віддано залишаються на сторожі безпеки країн НАТО.

Додамо, у мережі виклали фото, на якому зображений боєць ПВК "Вагнера" на кордоні з Польщею. Справжність фото не підтверджена.