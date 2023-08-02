Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Світ arrow У Пентагоні розповіли, як ставляться до перетину польського кордону білоруськими гелікоптерами arrow

У Пентагоні розповіли, як ставляться до перетину польського кордону білоруськими гелікоптерами

2 серпня 2023 15:06
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерія Пержун
Валерія Пержун
редактор
У Пентагоні розповіли, як ставляться до перетину польського кордону білоруськими гелікоптерами
Помічник міністра оборони Джонатан Хоффман і речник Об’єднаного штабу Патрік Райдер. Фото: picryl.com
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерія Пержун
Валерія Пержун
редактор

У вівторок, 2 серпня повітряний простір Польщі перетнули два білоруські гелікоптери. Цей інцидент прокоментував офіційний представник Пентагону Пет Райдер.

Відповідну заяву він зробив на брифінгу.

Читайте також:

Загострення відносин між Білоруссю та Польщею

Напруга між Білоруссю та Польщею почала зростати на тлі облаштування на територію РБ табору ПВК "Вагнер". Раніше у Держдумі РФ погрожували захопити Сувальський коридор, який належить Польщі, для сполучення Білорусі та Калінінградської області Росії. Тож Польща цілком свідомо посилили спостереження на кордоні з РБ.  

Однак 1 серпня білоруські гелікоптери перетнули кордон в районі Біловежі на дуже низькій висоті, що ускладнило їх виявлення радіолокаційними системами. Польща повідомила про інцидент НАТО.

Заяви Польщі про порушення її кордону Білорусь відкинулаю. Більше того у Міноборони Білорусі вважають, що обвинувачення "були висунуті польським військово-політичним керівництвом з метою чергового виправдання нарощування сил і засобів поблизу білоруського кордону". 

Реакція Пентагону на незаконний перетин польського кордону

Представник Пентагону Пет Райдер коментуючи інцидент нагадав про те, що США віддано залишаються на сторожі безпеки країн НАТО.

"Вкотре повторюю, що ми дуже серйозно ставимося до безпеки НАТО. І ми продовжуватимемо працювати з нашими союзниками НАТО, щоб гарантувати, аби кожен квадратний сантиметр території НАТО залишався в безпеці", — заявив Райдер.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Павло Яблонський заявив, що відносини між Україною та Польщею сьогодні перебувають не в найкращому стані.

Водночас мережею шириться фото з "вагнерівцем" на кордоні з Польщею.

До того ж у Польщі вважають, що ПВК "Вагнер" може розпочати операцію в Сувальському коридорі.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

09:13 Українцям, які користуються свердловинами, запроваджують нові правила

12:07ЗМІ показали перші кадри застосування касетних боєприпасів українськими бійцями

Новина з відео

14:22 Що не можна робити під час примусового доставляння до ТЦК: поради адвоката

Новина з фото

03:02У Київській області повторні вибухи: подробиці удару ворога

Новина з фото

04:21Вибухи в Житомирській області: ворожа атака на регіон

None

Міст Метро: чому сполучення червоної гілки доведеться закрити і як київська влада може це вирішити

11:36 Українцям пояснили нюанси мобілізації обмежено придатних у серпні: це важливо

08:42 Циганков отримав щедру пропозицію від несподіваного клубу

Новина з фото

02:18Вибухи в Дніпропетровській області: деталі ворожої атаки

22:37 "Динамо" подякувало Луческу за роботу

09:05 У банках стрімко дорожчає долар: курс 29 липня

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз