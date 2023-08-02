В Пентагоне рассказали, как относятся к пересечению польской границы белорусскими вертолетами

Помощник министра обороны Джонатан Хоффман и спикер Объединенного штаба Патрик Райдер. Фото: picryl.com

Во вторник, 2 августа воздушное пространство Польши пересекли два белорусских вертолета. Этот инцидент прокомментировал официальный представитель Пентагона Пэт Райдер.

Соответствующее заявление он сделал на брифинге.

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Обострение отношений между Беларусью и Польшей

Напряжение между Беларусью и Польшей начало расти на фоне обустройства на территорию РБ лагеря ЧВК "Вагнер". Ранее в Госдуме РФ угрожали захватить принадлежащий Польше Сувальский коридор для сооединения Беларуси с Калининградской областью России. Польша вполне сознательно усилила наблюдение на границе с РБ.

Однако 1 августа белорусские вертолеты пересекли границу в районе Беловежи на очень низкой высоте, что затруднило их обнаружение радиолокационными системами. Польша сообщила об инциденте НАТО.

Заявления Польши о нарушении ее границы Беларусь отвергла. Более того, в Минобороны Беларуси считают, что обвинения "были выдвинуты польским военно-политическим руководством с целью очередного оправдания наращивания сил и средств вблизи белорусской границы".

Реакция Пентагона на незаконное пересечение польской границы

Представитель Пентагона Пэт Райдер, комментируя инцидент, напомнил о том, что США преданно остаются на страже безопасности стран НАТО.

"В очередной раз повторяю, что мы очень серьезно относимся к безопасности НАТО. И мы будем продолжать работать с нашими союзниками НАТО, чтобы гарантировать, чтобы каждый квадратный сантиметр территории НАТО оставался в безопасности", — заявил Райдер.

Напомним, министр иностранных дел Павел Яблонский заявил, что отношения между Украиной и Польшей сегодня находятся не в лучшем состоянии.

В то же время сетью ширится фото с "вагнеровцем" на границе с Польшей.

К тому же в Польше считают, что ЧВК "Вагнер" может начать операцию в Сувальском коридоре.