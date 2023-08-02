Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Мир arrow В Пентагоне рассказали, как относятся к пересечению польской границы белорусскими вертолетами arrow

В Пентагоне рассказали, как относятся к пересечению польской границы белорусскими вертолетами

2 августа 2023 15:06
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерия Пержун
Валерия Пержун
редактор
В Пентагоне рассказали, как относятся к пересечению польской границы белорусскими вертолетами
Помощник министра обороны Джонатан Хоффман и спикер Объединенного штаба Патрик Райдер. Фото: picryl.com
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерия Пержун
Валерия Пержун
редактор

Во вторник, 2 августа воздушное пространство Польши пересекли два белорусских вертолета. Этот инцидент прокомментировал официальный представитель Пентагона Пэт Райдер.

Соответствующее заявление он сделал на брифинге.

Читайте также:

Обострение отношений между Беларусью и Польшей

Напряжение между Беларусью и Польшей начало расти на фоне обустройства на территорию РБ лагеря ЧВК "Вагнер". Ранее в Госдуме РФ угрожали захватить принадлежащий Польше Сувальский коридор для сооединения Беларуси с Калининградской областью России. Польша вполне сознательно усилила наблюдение на границе с РБ.

Однако 1 августа белорусские вертолеты пересекли границу в районе Беловежи на очень низкой высоте, что затруднило их обнаружение радиолокационными системами. Польша сообщила об инциденте НАТО.

Заявления Польши о нарушении ее границы Беларусь отвергла. Более того, в Минобороны Беларуси считают, что обвинения "были выдвинуты польским военно-политическим руководством с целью очередного оправдания наращивания сил и средств вблизи белорусской границы".

Реакция Пентагона на незаконное пересечение польской границы

Представитель Пентагона Пэт Райдер, комментируя инцидент, напомнил о том, что США преданно остаются на страже безопасности стран НАТО.

"В очередной раз повторяю, что мы очень серьезно относимся к безопасности НАТО. И мы будем продолжать работать с нашими союзниками НАТО, чтобы гарантировать, чтобы каждый квадратный сантиметр территории НАТО оставался в безопасности", — заявил Райдер.

Напомним, министр иностранных дел Павел Яблонский заявил, что отношения между Украиной и Польшей сегодня находятся не в лучшем состоянии.

В то же время сетью ширится фото с "вагнеровцем" на границе с Польшей.

К тому же в Польше считают, что ЧВК "Вагнер" может начать операцию в Сувальском коридоре.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

09:13 Украинцам, пользующимся скважинами, вводятся новые правила

12:07СМИ показали первые кадры применения кассетных боеприпасов украинскими бойцами

Новость с видео

14:22 Что нельзя делать во время принудительной доставки в ТЦК: советы адвоката

Новость с фото

03:02В Киевской области повторные взрывы: подробности удара врага

Новость с фото

04:21Взрывы в Житомирской области: вражеская атака на регион

None

Мост Метро: почему сообщение красной ветки придется закрыть и как киевские власти могут это решить

11:36 Украинцам объяснили нюансы мобилизации ограниченно пригодных в августе: это важно

08:42 Цыганков получил щедрое предложение от неожиданного клуба

Новость с фото

02:18Взрывы в Днепропетровской области: детали вражеской атаки

22:37 "Динамо" поблагодарило Луческу за работу

09:05 В банках стремительно дорожает доллар: курс 29 июля

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз