В НАТО отреагировали на нарушение Беларусью воздушного пространства Польши
В НАТО впервые отреагировали на нарушение Беларусью воздушного пространства Польши. Там заявили, что внимательно следят за ситуацией вдоль своих восточных границ.
Об этом сообщает TVP Info со ссылкой на источник в штаб-квартире НАТО в Брюсселе.
Нарушение польского воздушного пространства
Собеседник телеканала заявил, что НАТО находится в тесном контакте с польскими властями по поводу инцидента с нарушением воздушного пространства беларусскими вертолетами.
"Мы будем продолжать делать все необходимое, чтобы гарантировать, что вся территория Альянса остается в безопасности", — добавил он.
Напомним, 1 августа два вертолета Беларуси нарушили воздушное пространство Польши. В Варшаве было приказано увеличить количество солдат на границе и развернуть дополнительные силы.
Также мы писали, что в Пентагоне отреагировали на нарушение воздушного пространства Польши. Там заявили, что США преданно остаются на страже безопасности стран НАТО.
Добавим, в сети выложили фото, на котором изображен боец ЧВК "Вагнера" на границе с Польшей. Подлинность фото не подтверждена.