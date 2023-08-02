В НАТО отреагировали на нарушение Беларусью воздушного пространства Польши

Беларусские самолеты, которые залетели в Польшу. Фото: соцсети

В НАТО впервые отреагировали на нарушение Беларусью воздушного пространства Польши. Там заявили, что внимательно следят за ситуацией вдоль своих восточных границ.

Об этом сообщает TVP Info со ссылкой на источник в штаб-квартире НАТО в Брюсселе.

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Нарушение польского воздушного пространства

Собеседник телеканала заявил, что НАТО находится в тесном контакте с польскими властями по поводу инцидента с нарушением воздушного пространства беларусскими вертолетами.

"Мы будем продолжать делать все необходимое, чтобы гарантировать, что вся территория Альянса остается в безопасности", — добавил он.

Напомним, 1 августа два вертолета Беларуси нарушили воздушное пространство Польши. В Варшаве было приказано увеличить количество солдат на границе и развернуть дополнительные силы.

Также мы писали, что в Пентагоне отреагировали на нарушение воздушного пространства Польши. Там заявили, что США преданно остаются на страже безопасности стран НАТО.

Добавим, в сети выложили фото, на котором изображен боец ЧВК "Вагнера" на границе с Польшей. Подлинность фото не подтверждена.