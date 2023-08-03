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Польща перекинула бойові гелікоптери до кордону з Білоруссю і готова застосувати зброю

3 серпня 2023 18:13
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Польща перекинула бойові гелікоптери до кордону з Білоруссю і готова застосувати зброю
Гелікоптер Білорусі. Фото: ELIZA KOWALCZYK
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Польща посилила свої позиції біля кордону в Підляському регіоні, розмістивши бойові гелікоптери після інциденту з білоруськими гелікоптерами. При цьому польські льотчики налаштовані рішуче і, за потреби, готові використовувати зброю.

Про це повідомив генерал Марек Соколовський, пише TVP.

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Польща готова застосувати зброю

Марек Соколовський підтвердив, що у Підляському воєводстві, біля кордону з Білоруссю, Польща розмістила бойові гелікоптери з 1-ї авіаційної бригади сухопутних військ та 25-ї ескадрильї повітряної кавалерії.

Генерал Соколовський також додав, що згідно з рішенням міністра оборони Маріуша Блащака гелікоптери перебувають на постійному чергуванні та готові негайно реагувати на будь-які події біля кордону.

"Гелікоптери озброєні та готові до бою. Тут є дуже досвідчені пілоти, є пілоти, які застосовували бортове озброєння та ракети разом зі мною в Афганістані та Іраку. Вони досвідчені. Якщо буде щось тривожне, вони без вагань застосують зброю", — сказав він.

Нагадаємо, що 1 серпня два вертольоти Білорусі порушили повітряний простір Польщі. У Варшаві було наказано збільшити кількість солдатів на кордоні та розгорнути додаткові сили.

Невдовзі в НАТО вперше відреагували на порушення Білоруссю повітряного простору Польщі. Там заявили, що уважно стежать за ситуацією вздовж своїх східних кордонів.

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