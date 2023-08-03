Польша перебросила боевые вертолеты к границе с Беларусью и готова применить оружие

Вертолет Беларуси. Фото: ELIZA KOWALCZYK

Польша усилила свои позиции у границы в Подляском регионе, разместив боевые вертолеты после инцидента с белорусскими вертолетами. При этом польские летчики настроены решительно и, при необходимости, готовы использовать оружие.

Об этом сообщил генерал Марек Соколовский, пишет TVP.

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Марек Соколовский подтвердил, что в Подляском воеводстве у границы с Беларусью Польша разместила боевые вертолеты из 1-й авиационной бригады сухопутных войск и 25-й эскадрильи воздушной кавалерии.

Генерал Соколовский также добавил, что согласно решению министра обороны Мариуша Блащака вертолеты находятся на постоянном дежурстве и готовы немедленно реагировать на любые происшествия у границы.

"Вертолеты вооружены и готовы к бою. Здесь есть очень опытные пилоты, есть пилоты, которые применяли бортовое вооружение и ракеты вместе со мной в Афганистане и Ираке. Они опытные. Если будет что-то тревожное, они без колебаний применят оружие", — сказал он.

Напомним, что 1 августа два вертолета Беларуси нарушили воздушное пространство Польши. В Варшаве было приказано увеличить количество солдат на границе и развернуть дополнительные силы.

Вскоре в НАТО впервые отреагировали на нарушение Беларусью воздушного пространства Польши. Там заявили, что внимательно следят за ситуацией вдоль своих восточных границ.