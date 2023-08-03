Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Мир arrow Польша перебросила боевые вертолеты к границе с Беларусью и готова применить оружие arrow

Польша перебросила боевые вертолеты к границе с Беларусью и готова применить оружие

3 августа 2023 18:13
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Польша перебросила боевые вертолеты к границе с Беларусью и готова применить оружие
Вертолет Беларуси. Фото: ELIZA KOWALCZYK
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Польша усилила свои позиции у границы в Подляском регионе, разместив боевые вертолеты после инцидента с белорусскими вертолетами. При этом польские летчики настроены решительно и, при необходимости, готовы использовать оружие.

Об этом сообщил генерал Марек Соколовский, пишет TVP.

Читайте также:

Польша готова применить оружие

Марек Соколовский подтвердил, что в Подляском воеводстве у границы с Беларусью Польша разместила боевые вертолеты из 1-й авиационной бригады сухопутных войск и 25-й эскадрильи воздушной кавалерии.

Генерал Соколовский также добавил, что согласно решению министра обороны Мариуша Блащака вертолеты находятся на постоянном дежурстве и готовы немедленно реагировать на любые происшествия у границы.

"Вертолеты вооружены и готовы к бою. Здесь есть очень опытные пилоты, есть пилоты, которые применяли бортовое вооружение и ракеты вместе со мной в Афганистане и Ираке. Они опытные. Если будет что-то тревожное, они без колебаний применят оружие", — сказал он.

Напомним, что 1 августа два вертолета Беларуси нарушили воздушное пространство Польши. В Варшаве было приказано увеличить количество солдат на границе и развернуть дополнительные силы.

Вскоре в НАТО впервые отреагировали на нарушение Беларусью воздушного пространства Польши. Там заявили, что внимательно следят за ситуацией вдоль своих восточных границ.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

09:13 Украинцам, пользующимся скважинами, вводятся новые правила

12:07СМИ показали первые кадры применения кассетных боеприпасов украинскими бойцами

Новость с видео

14:22 Что нельзя делать во время принудительной доставки в ТЦК: советы адвоката

Новость с фото

03:02В Киевской области повторные взрывы: подробности удара врага

Новость с фото

04:21Взрывы в Житомирской области: вражеская атака на регион

None

Команда единомышленников: Вадим Столар рассказал о тех, с кем воплощает благотворительные проекты

Новость с фото

01:30В Каневе взрывы: РФ обстреливает область

11:36 Украинцам объяснили нюансы мобилизации ограниченно пригодных в августе: это важно

Новость с фото

02:18Взрывы в Днепропетровской области: детали вражеской атаки

22:37 "Динамо" поблагодарило Луческу за работу

Новость с фото

17:55 В Польше показали приехавшие на ремонт танки Leopard из Украины

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз