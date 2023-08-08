Польша снова усилит границу с Беларусью: что известно
На польско-белорусской границе растет напряжение. Поэтому Министерство обороны Польши направит дополнительные войска на границу с Беларусью.
Об этом заявил министр обороны страны Мариуш Блащак, пишет PAP.
Почему Польша усиливает границу с Беларусью
Как известно, после того, как в Беларусь перебрались российские наемники из ЧВК "Вагнер", Польша отправила к рубежу 500 полицейских. Впоследствии Минобороны Польши заявило о наращивании военной мощи и усилении границы. По информации СМИ, на границе с Беларусью служат две тысячи польских военнослужащих.
Однако глава пограничной службы Томаш Прага обратился в Миноборону с просьбой отправить к рубежу еще тысячу военнослужащих.
"В связи с динамичной ситуацией на польско-белорусской границе и просьбой главы пограничной охраны об увеличении участия армии в защите границы министр национальной обороны распорядился выполнить просьбы и выделить дополнительных солдат для патрулирования польско-белорусской границы", — говорится в заявлении министра обороны Блаща.
Напомним, в НАТО отреагировали на нарушение Беларусью воздушного пространства Польши.
После этого Польша перебросила боевые вертолеты к границе с Беларусью. Польский генерал заявил, что государство готово применить оружие.
К тому же Польша и Литва согласовали совместные действия по возможной угрозе из Беларуси.