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Польша снова усилит границу с Беларусью: что известно

8 августа 2023 14:56
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Валерия Пержун
редактор
Польша снова усилит границу с Беларусью: что известно
Польско-белорусская граница. Иллюстративное фото: Gazeta Prawna
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерия Пержун
Валерия Пержун
редактор

На польско-белорусской границе растет напряжение. Поэтому Министерство обороны Польши направит дополнительные войска на границу с Беларусью.

Об этом заявил министр обороны страны Мариуш Блащак, пишет PAP.

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Почему Польша усиливает границу с Беларусью

Как известно, после того, как в Беларусь перебрались российские наемники из ЧВК "Вагнер", Польша отправила к рубежу 500 полицейских. Впоследствии Минобороны Польши заявило о наращивании военной мощи и усилении границы. По информации СМИ, на границе с Беларусью служат две тысячи польских военнослужащих.

Однако глава пограничной службы Томаш Прага обратился в Миноборону с просьбой отправить к рубежу еще тысячу военнослужащих.

"В связи с динамичной ситуацией на польско-белорусской границе и просьбой главы пограничной охраны об увеличении участия армии в защите границы министр национальной обороны распорядился выполнить просьбы и выделить дополнительных солдат для патрулирования польско-белорусской границы", — говорится в заявлении министра обороны Блаща.

Напомним, в НАТО отреагировали на нарушение Беларусью воздушного пространства Польши.

После этого Польша перебросила боевые вертолеты к границе с Беларусью. Польский генерал заявил, что государство готово применить оружие.

К тому же Польша и Литва согласовали совместные действия по возможной угрозе из Беларуси.

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