Украинцы должны понимать, что у Польши есть собственные интересы, — Дуда

Президент Польши Анджей Дуда. Фото: Prezydent

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что Польша прекрасно понимает, какие трудности испытывает Украина из-за войны. Тем не менее, он ожидает от украинцев понимания того, что у Польши есть собственные интересы.

Об этом сообщает РАР.

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В интервью изданию Sieci Дуда прокомментировал заявление польского премьер-министра Матеуша Моравецкого о том, что Польша даже вопреки решению Еврокомиссии не снимет блокаду на импорт украинского зерна в Польшу после 15 сентября.

"Понятно, что мы последовательно поддерживаем Украину в ее защите от российской агрессии… Но другое дело, и это важнейшая обязанность — стоять на страже интересов республики. А значит, защищать внутренний рынок и начинающийся с нас рынок ЕС. Также у наших интересах признать историческую правду в пространстве между государствами", — сказал Дуда.

Дуда также прокомментировал заявление руководителя Управления международной политики Марцина Пшидача о том, что Киев якобы не ценит польскую помощь.

"Министр не имел в виду то, что наши друзья из Украины говорят каждый день в СМИ: "Спасибо, спасибо, спасибо". Мы это очень часто слышим от простых людей и очень это ценим. Но от украинской власти мы ожидаем понимания в определенных вопросах" , — сказал Дуда.

Он отметил, что с таким пониманием "иногда бывает по-разному".

Ранее мы сообщали, что около десяти тысяч польских военнослужащих будут размещены на границе и в приграничных регионах с Беларусью. Такие меры будут предприняты для противодействия возможным провокациям со стороны режима Александра Лукашенко.

Напомним, Национальный банк Украины и Польский центробанк планируют выпустить общие памятные монеты под названием "Дружба и братство — основа прогресса". Эти монеты будут представлены публике 24 августа 2023 в честь Дня независимости Украины.