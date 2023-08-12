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У Польщі пояснили, для чого розміщують додаткових військових на кордоні

12 серпня 2023 16:42
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
У Польщі пояснили, для чого розміщують додаткових військових на кордоні
Польські військові на кордоні. Фото: wojsko-polskie.pl
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Близько десяти тисяч польських військовослужбовців будуть розміщені на кордоні та в прикордонних регіонах з Білоруссю. Такі заходи будуть вжиті задля протидії можливим провокаціям з боку режиму Олександра Лукашенка.

Таку заяву зробив міністр оборони Польщі Маріуш Блащак, повідомляє видання Wiadomosci.

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"Я не сумніваюся, що провокації повторюватимуться, але польська армія готова до багатьох різних сценаріїв й адекватно реагуватиме на загрозу", — зазначив Блащак.

Яка ситуація на польсько-білоруському кордоні

У міністерстві оборони Польщі зазначили, що передислокація "вагнерівців" у Білорусь є серйозним викликом безпеці країни. Особливо в контексті білорусько-російських гібридних атак на кордоні.

"Наша позиція чітка: НАТО і його союзники готові негайно відповісти на будь-яку агресію. Кожен клаптик території Польщі та Альянсу буде захищений з повною рішучістю", — запевнив Блащак.

Міністр зазначив, що, хоча підтримка союзників є дуже цінною, польська армія сьогодні несе ключову відповідальність за безпеку країни. Саме тому військові разом з іншими службами постійно моніторять ситуацію на кордоні. 

Загалом на кордоні та у прикордонних регіонах перебуватиме близько 10 тисяч військовослужбовців. Решта тренуватимуться і перебуватимуть у резерві. 

Раніше ми повідомляли, у НАТО вперше відреагували на порушення Білоруссю повітряного простору Польщі. Там заявили, що уважно стежать за ситуацією вздовж своїх східних кордонів.

Нагадуємо, що 1 серпня два гелікоптери Білорусі порушили повітряний простір Польщі. У Варшаві наказали збільшити кількість солдатів на кордоні та розгорнути додаткові сили.

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