В Польше объяснили, для чего размещают дополнительных военных на границе

Польские военные на границе. Фото: wojsko-polskie.pl

Около десяти тысяч польских военнослужащих будут размещены на границе и в приграничных регионах с Белоруссией. Такие меры будут предприняты для противодействия возможным провокациям со стороны режима Александра Лукашенко.

Такое заявление сделал министр обороны Польши Мариуш Блащак, сообщает издание Wiadomosci.

Читайте также:

"Я не сомневаюсь, что провокации будут повторяться, но польская армия готова ко многим разным сценариям и будет адекватно реагировать на угрозу", — отметил Блащак.

Какая ситуация на польско-белорусской границе

В министерстве обороны Польши отметили, что передислокация "вагнеровцев" в Беларусь является серьезным вызовом безопасности страны. Особенно в контексте белорусско-российских гибридных атак на границе.

"Наша позиция четкая: НАТО и его союзники готовы немедленно ответить на любую агрессию. Каждый клочок территории Польши и Альянса будет защищен с полной решительностью", — заверил Блащак.

Министр отметил, что хотя поддержка союзников очень ценна, польская армия сегодня несет ключевую ответственность за безопасность страны. Поэтому военные вместе с другими службами постоянно мониторят ситуацию на границе.

В общей сложности на границе и в приграничных регионах будет находиться около 10 тысяч военнослужащих. Остальные будут тренироваться и находиться в резерве.

Ранее мы сообщали, что в НАТО впервые отреагировали на нарушение Беларусью воздушного пространства Польши. Там заявили, что внимательно следят за ситуацией вдоль своих восточных границ.

Напоминаем, что 1 августа два вертолета Беларуси нарушили воздушное пространство Польши. В Варшаве было приказано увеличить количество солдат на границе и развернуть дополнительные силы.