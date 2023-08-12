В Польше объяснили, для чего размещают дополнительных военных на границе
Около десяти тысяч польских военнослужащих будут размещены на границе и в приграничных регионах с Белоруссией. Такие меры будут предприняты для противодействия возможным провокациям со стороны режима Александра Лукашенко.
Такое заявление сделал министр обороны Польши Мариуш Блащак, сообщает издание Wiadomosci.
"Я не сомневаюсь, что провокации будут повторяться, но польская армия готова ко многим разным сценариям и будет адекватно реагировать на угрозу", — отметил Блащак.
Какая ситуация на польско-белорусской границе
В министерстве обороны Польши отметили, что передислокация "вагнеровцев" в Беларусь является серьезным вызовом безопасности страны. Особенно в контексте белорусско-российских гибридных атак на границе.
"Наша позиция четкая: НАТО и его союзники готовы немедленно ответить на любую агрессию. Каждый клочок территории Польши и Альянса будет защищен с полной решительностью", — заверил Блащак.
Министр отметил, что хотя поддержка союзников очень ценна, польская армия сегодня несет ключевую ответственность за безопасность страны. Поэтому военные вместе с другими службами постоянно мониторят ситуацию на границе.
В общей сложности на границе и в приграничных регионах будет находиться около 10 тысяч военнослужащих. Остальные будут тренироваться и находиться в резерве.
Ранее мы сообщали, что в НАТО впервые отреагировали на нарушение Беларусью воздушного пространства Польши. Там заявили, что внимательно следят за ситуацией вдоль своих восточных границ.
Напоминаем, что 1 августа два вертолета Беларуси нарушили воздушное пространство Польши. В Варшаве было приказано увеличить количество солдат на границе и развернуть дополнительные силы.