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Смерть Пригожина была выгоднее больше Минобороны РФ, чем Путину, — ISW

28 августа 2023 08:02
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Смерть Пригожина была выгоднее больше Минобороны РФ, чем Путину, — ISW
Глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин. Фото: росСМИ
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

В Минобороны РФ могут быть более заинтересованы в роспуске ЧВК "Вагнер", чем российский диктатор Владимир Путин. Это может свидетельствовать о том, что он не управляет этим процессом.

Об этом пишет ISW.

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По словам бывшего журналиста российской службы BBC Андрея Захарова, Путин разрешил Пригожину проводить операции "Вагнера" на Ближнем Востоке и в Африке, однако не вмешиваться в Украину и Россию. Это он сказал после того, как главарь "вагнеровцев" организовал вооруженное восстание в РФ в июне этого года.

Должны были быть переговоры

"Минобороны России, напротив, усилило усилия, чтобы "задушить" "Вагнера" в Сирии и Африке, и Пригожин вместе с руководством "Вагнера" вылетел в Москву, чтобы попытаться решить этот вопрос перед его убийством. Захаров добавил, что сейчас судьба "империи" Пригожина" — включая его военные контракты и контракты по добыче нефти, газа и золота — на Ближнем Востоке и в Африке неясна", — отметили в Институте.

Кто заберет зарубежные активы "вагнеровцев"

Также милблогер, связанный с российским руководством, заявил, что третья сторона, вероятно, другая российская силовая структура должна взять на вооружение зарубежные активы "Вагнера". Это не должно делать российское Министерство обороны.

"ISW не может независимо подтвердить достоверность этих отчетов, но если эти отчеты правдивы, они могут свидетельствовать о том, что Путин не руководит роспуском ЧВК "Вагнера", а скорее передал эту ответственность Министерству обороны России. Всплеск этих аккаунтов в российских милблогерских и оппозиционных сообществах", однако, также может стать попыткой отделить Путина от убийства Пригожина и возможного роспуска Вагнера", — подытожили в сообщении.

Как известно, в Следственном комитете РФ 27 августа заявили, что генетическая экспертиза подтверждает гибель 10 человек в произошедшей 23 августа авиакатастрофе, среди которых был глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин. Однако "вагнеровцы" говорят, что их главарь жив.

Что говорят наемники

"Командование и представители "Вагнера" воздержались от комментариев по этому заявлению и призвали россиян прекратить распространение слухов и фейковых новостей. Официальные каналы "Вагнера" в Telegram, вероятно, ссылались на каналы Telegram, утверждающие, что они связаны с "Вагнером" и безосновательно предполагают, что Пригожин до сих пор жив", — говорится в сообщении.

Что известно

Отметим, вчера, 27 августа, в России закончили опознание пассажиров и экипажа разбившегося в Тверской области самолета.

В свою очередь гибель Евгения Пригожина вызвала неоднозначную реакцию даже среди самых верных соратников Путина. Некоторые чиновники и военные заявляют, что владелец ЧВК "Вагнер" не был предателем и не заслужил смерть.

Напомним, в России эксперты изъяли записывающие устройства с борта самолета лидера ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина, разбившегося несколько дней назад.

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