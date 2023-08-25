Пєсков назвав брехнею причетність Кремля до загибелі Пригожина

Прессекретар Кремля Дмитро Пєсков. Фото: росЗМІ

Прессекретар глави Російської держави Дмитро Пєсков відкинув чутки про можливу причетність Кремля до катастрофи літака, на борту якого, ймовірно, був засновник угруповання "Вагнер" Євген Пригожин. На думку Пєскова, поточні обговорення навколо цієї трагедії сповнені домислів, особливо на Заході.

Про це пишуть російські ЗМІ.

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Коли офіційно підтвердять загибель Пригожина

"Зараз багато розмов у зв'язку з цією авіакатастрофою та смертю пасажирів, включаючи Євгена Пригожина. Захід часто інтерпретує події під своїм кутом зору. Проте багато хто з цих тверджень — брехня. Важливо висвітлювати ситуацію, спираючись лише на перевірену інформацію", — сказав Пєсков.

Представник Кремля повідомив, що для доказів факту загибелі Пригожина потрібні офіційні результати експертиз, включаючи генетичну. Поки що таких даних немає. Пєсков уточнив, що як тільки вони будуть доступні для публікації, інформацію буде надано.

На питання про можливе відвідання глави держави церемонії прощання з Пригожиним, якщо підтвердиться його смерть, Пєсков відповів, що Путін має щільний розклад і зараз це залишається невідомим.

Що буде далі з ПВК "Вагнер"

Щодо майбутнього угруповання "Вагнер", Пєсков наголосив, що юридично такої структури як ПВК "Вагнер" не існує. Проте діяльність групи "Вагнер" у минулому була високо оцінена російським лідером.

"Давайте не забувати, що такої структури немає, не існує де-юре ПВК "Вагнер", — сказав Пєсков.

Нагадаємо, в Росії у Тверській області повідомляється про падіння літака, який нібито належить голові ПВК "Вагнер" Євгену Пригожину. Сталося це за 15 кілометрів від авіабази Хотилове.

Також ми писали, 12 серпня, у РФ розбився винищувач Су-30. Внаслідок авіакатастрофи загинув весь екіпаж.

