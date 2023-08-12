Російський літак Су-30 розбився в Калінінградській області: екіпаж загинув

Російський літак Су-30. Фото: росЗМІ

Сьогодні, 12 серпня, у РФ розбився винищувач Су-30. Внаслідок авіакатастрофи загинув увесь екіпаж.

Про це повідомляють росЗМІ.

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Повідомляється, що катастрофа сталася у небі над Калінінградською областю. Причиною, як стверджують росЗМІ, стала нібито технічна несправність літака.

Повідомлення росЗМІ. Фото: скриншот

Нагадаємо, 12 серпня на Кримському мосту пролунали вибухи. На місці відразу здійнявся густий чорний дим. Стало відомо, що рух транспорту тимчасово перекрили.

За словами гауляйтера Аксьонова, у районі Кримського мосту було збито дві ракети. Сама ж переправа нібито не постраждала.

Також 12 серпня у тимчасово окупований Бердянськ завітала "бавовна". Вибух, ймовірно, стався в районі порту.