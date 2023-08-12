Російський літак Су-30 розбився в Калінінградській області: екіпаж загинув
Сьогодні, 12 серпня, у РФ розбився винищувач Су-30. Внаслідок авіакатастрофи загинув увесь екіпаж.
Про це повідомляють росЗМІ.
У РФ розбився винищувач
Повідомляється, що катастрофа сталася у небі над Калінінградською областю. Причиною, як стверджують росЗМІ, стала нібито технічна несправність літака.
Нагадаємо, 12 серпня на Кримському мосту пролунали вибухи. На місці відразу здійнявся густий чорний дим. Стало відомо, що рух транспорту тимчасово перекрили.
За словами гауляйтера Аксьонова, у районі Кримського мосту було збито дві ракети. Сама ж переправа нібито не постраждала.
Також 12 серпня у тимчасово окупований Бердянськ завітала "бавовна". Вибух, ймовірно, стався в районі порту.