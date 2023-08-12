Российский самолет Су-30 разбился в Калининградской области: экипаж погиб
Сегодня, 12 августа, в РФ разбился истребитель Су-30. В результате авиакатастрофы погиб весь экипаж.
Об этом сообщают росСМИ.
В РФ разбился истребитель
Сообщается, что катастрофа произошла в небе над Калининградской областью. Причиной, как утверждают росСМИ, стала якобы техническая неисправность самолета.
Напомним, 12 августа на Крымском мосту раздались взрывы. На месте сразу поднялся густой черный дым. Стало известно, что движение транспорта временно перекрыто.
По словам гауляйтера Аксенова, в районе Крымского моста были сбиты две ракеты. Сама же переправа, вроде бы, не пострадала.
Также 12 августа временно оккупированный Бердянск посетил "хлопок". Взрыв, вероятно, произошел в районе порта.