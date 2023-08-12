Российский самолет Су-30 разбился в Калининградской области: экипаж погиб

Российский самолет Су-30. Фото: росСМИ

Сегодня, 12 августа, в РФ разбился истребитель Су-30. В результате авиакатастрофы погиб весь экипаж.

Об этом сообщают росСМИ.

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Сообщается, что катастрофа произошла в небе над Калининградской областью. Причиной, как утверждают росСМИ, стала якобы техническая неисправность самолета.

Сообщение росСМИ. Фото: скриншот

Напомним, 12 августа на Крымском мосту раздались взрывы. На месте сразу поднялся густой черный дым. Стало известно, что движение транспорта временно перекрыто.

По словам гауляйтера Аксенова, в районе Крымского моста были сбиты две ракеты. Сама же переправа, вроде бы, не пострадала.

Также 12 августа временно оккупированный Бердянск посетил "хлопок". Взрыв, вероятно, произошел в районе порта.