Песков назвал ложью причастность Кремля к гибели Пригожина

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Фото: росСМИ

Пресс-секретарь главы Российского государства Дмитрий Песков отверг слухи о возможной причастности Кремля к катастрофе самолёта, на борту которого, предположительно, находился основатель группировки "Вагнер" Евгений Пригожин. По мнению Пескова, текущие обсуждения вокруг этой трагедии полны домыслов, особенно на Западе.

Об этом пишут российские СМИ.

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Когда официально подтвердят гибель Пригожина

"Сейчас много разговоров в связи с этой авиакатастрофой и смертью пассажиров, включая Евгения Пригожина. Запад часто интерпретирует события под своим углом зрения. Тем не менее многие из этих утверждений — ложь. Важно освещать ситуацию, опираясь только на проверенную информацию", — сказал Песков.

Представитель Кремля сообщил, что для удостоверения факта гибели Пригожина необходимы официальные результаты экспертиз, включая генетическую. Пока таких данных нет. Песков уточнил, что как только они будут доступны для публикации, информация будет предоставлена.

На вопрос о возможном посещении главой государства церемонии прощания с Пригожиным, если подтвердится его смерть, Песков ответил, что у Путина плотное расписание и сейчас это остается неизвестным.

Что будет дальше с ЧВК "Вагнер"

Относительно будущего группировки "Вагнер", Песков подчеркнул, что юридически такой структуры как ЧВК "Вагнер" не существует. Однако деятельность группы "Вагнер" в прошлом была высоко оценена российским лидером.

"Давайте не забывать, что такой структуры нет, не существует де-юре ЧВК "Вагнер", — сказал Песков.

Напомним, в России в Тверской области сообщается о падении самолета, который якобы принадлежит главе ЧВК "Вагнер" Евгению Пригожину. Произошло это в 15 километрах от авиабазы Хотилово.

Также мы писали, 12 августа, в РФ разбился истребитель Су-30. В результате авиакатастрофы погиб весь экипаж.