"Упізнання завершено": Слідчий комітет РФ підтвердив загибель Пригожина

Очільник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин. Фото: росЗМІ

В Росії завершили упізнання пасажирів та екіпажу літака, який розбився у Тверській області ввечері 23 серпня. Серед них — очільник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин.

Про це повідомили у Слідчому комітеті РФ.

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"За результатами проведення молекулярно-генетичних експертиз особи всіх 10 загиблих встановлені, вони відповідають списку, заявленому в польотному листі", — йдеться в аудіокоментарі керівника управління взаємодії зі ЗМІ СК Росії Світлани Петренко, пишуть російські ЗМІ.

Зазначимо, що загибель Євгена Пригожина викликала неоднозначну реакцію навіть серед найвірніших соратників Путіна. Деякі чиновники та військові заявляють, що власник ПВК "Вагнер" не був зрадником та не заслужив на смерть.

Нагадаємо, у Росії експерти вилучили записувальні пристрої з борту літака лідера ПВК "Вагнера" Євгена Пригожина, який розбився кілька днів тому.