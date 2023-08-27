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"Опознание завершено": Следственный комитет РФ подтвердил гибель Пригожина

27 августа 2023 13:43
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
"Опознание завершено": Следственный комитет РФ подтвердил гибель Пригожина
Глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин. Фото: росСМИ
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

В России закончили опознание пассажиров и экипажа самолета, разбившегося в Тверской области вечером 23 августа. Среди них — глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин.

Об этом сообщили в Следственном комитете РФ.

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"По результатам проведения молекулярно-генетических экспертиз личности всех 10 погибших установлены, они соответствуют списку, заявленному в полетном письме", — говорится в аудиокомментарии руководителя управления взаимодействия со СМИ СК России Светланы Петренко, пишут российские СМИ.

Отметим, что гибель Евгения Пригожина вызвала неоднозначную реакцию даже среди верных соратников Путина. Некоторые чиновники и военные заявляют, что владелец ЧВК "Вагнер" не был предателем и не заслужил смерть.

Напомним, в России эксперты изъяли записывающие устройства с борта самолета лидера ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина, разбившегося несколько дней назад.

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