"Опознание завершено": Следственный комитет РФ подтвердил гибель Пригожина
В России закончили опознание пассажиров и экипажа самолета, разбившегося в Тверской области вечером 23 августа. Среди них — глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин.
Об этом сообщили в Следственном комитете РФ.
Подтверждение смерти всего экипажа и пассажиров самолета
"По результатам проведения молекулярно-генетических экспертиз личности всех 10 погибших установлены, они соответствуют списку, заявленному в полетном письме", — говорится в аудиокомментарии руководителя управления взаимодействия со СМИ СК России Светланы Петренко, пишут российские СМИ.
Отметим, что гибель Евгения Пригожина вызвала неоднозначную реакцию даже среди верных соратников Путина. Некоторые чиновники и военные заявляют, что владелец ЧВК "Вагнер" не был предателем и не заслужил смерть.
Напомним, в России эксперты изъяли записывающие устройства с борта самолета лидера ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина, разбившегося несколько дней назад.