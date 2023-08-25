Лукашенко розповів, як повідомив Пригожину про ймовірний замах

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко. Фото: росЗМІ

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко розповів, як повідомив ватажка ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина про підготовку ймовірного замаху на нього. За його словами, він передав інформацію через російського диктатора Володимира Путіна.

Про це Олександр Лукашенко заявив під час спілкування з журналістами, передають росЗМІ.

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Замах на Пригожина

"Востаннє, коли ми літали в Емірати, до мене надійшла дуже серйозна інформація від джерел, глибше яких не буває, про замах на Євгена Пригожина. Протягом двох годин знайшли посла Росії в Еміратах, викликали його до мене", — розповів Лукашенко.

За його словами, він передав шифрограму в Кремль Путіну і Бортнікову про підготовку замаху на ватажка ПВК "Вагнер".

Самопроголошений президент Білорусі додав, що через деякий час Пригожин повідомив йому, що Путін попередив про замах.

Нагадаємо, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що ПВК "Вагнер" залишається на території його країни. За його словами, найманці продовжать жити в Білорусі та працювати.

Також ми писали, що 23 серпня, у Тверській області впав літак, який належав очільнику ПВК "Вагнер" Євгену Пригожину. Сталося це за 15 кілометрів від авіабази Хотилове.

Додамо, у Росавіації повідомили, що на борту літака перебував ватажок ПВК "Вагнер" Євген Пригожин.