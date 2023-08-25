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Лукашенко рассказал, как сообщил Пригожину о вероятном покушении

25 августа 2023 18:32
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Лукашенко рассказал, как сообщил Пригожину о вероятном покушении
Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко. Фото: росСМИ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал, как сообщил главарю ЧВК "Вагнер" Евгению Пригожину о подготовке вероятного покушения на него. По его словам, он передал информацию через российского диктатора Владимира Путина.

Об этом Александр Лукашенко заявил во время общения с журналистами, передают росСМИ.

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"В последний раз, когда мы летали в Эмираты, ко мне поступила очень серьезная информация от источников, глубже которых не бывает, о покушении на Евгения Пригожина. В течение двух часов нашли посла России в Эмиратах, вызвали его ко мне", — рассказал Лукашенко.

По его словам, он передал шифрограмму в Кремль Путину и Бортникову о подготовке покушения на главаря ЧВК "Вагнер".

Самопровозглашенный президент Беларуси добавил, что через некоторое время Пригожин сообщил ему, что Путин предупредил о покушении.

Напомним, самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что ЧВК "Вагнер" остается на территории его страны. По его словам, наемники продолжат жить в Беларуси и работать.

Также мы писали, что 23 августа, в Тверской области упал самолет, принадлежавший руководителю ЧВК "Вагнер" Евгению Пригожину. Произошло это в 15 километрах от авиабазы Хотилово.

Добавим, в Росавиации сообщили, что на борту самолета находился главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин.

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