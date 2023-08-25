Лукашенко заявив, що "вагнерівці" залишаться в Білорусі

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко. Фото: росЗМІ

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що ПВК "Вагнер" залишається на території його країни. За його словами, найманці продовжать жити в Білорусі та працювати.

Про це Олександр Лукашенко заявив під час спілкування з журналістами, передають росЗМІ.

Читайте також:

"Вагнерівці" в Білорусі

Лукашенко наголосив, що він не повинен був забезпечувати безпеку ватажка ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина. За його словами, про це ніколи не було розмови.

"Вагнер" жив, "Вагнер" живий і "Вагнер" житиме в Білорусі, хоч би як комусь це не хотілося. Ми ще з Пригожиним вибудували систему, як буде у нас розташовуватися "Вагнер", — сказав Лукашенко.

Самопроголошений президент заявив, що в Білорусі залишається "ядро", адже хтось поїхав у відпустку, а ще деякі вирішили жити осторонь.

"Протягом декількох днів усі будуть тут, до 10 тисяч людей. Зараз немає потреби їх тут тримати. Тому нікуди вони не тікають. Стільки, скільки нам треба і цьому підрозділу, вони будуть у нас жити і працювати", — додав він.

Нагадаємо, 23 серпня, у Тверській області впав літак, який належав очільнику ПВК "Вагнер" Євгену Пригожину. Сталося це за 15 кілометрів від авіабази Хотилове.

Також ми писали, що у Росавіації повідомили, що на борту літака перебував ватажок ПВК "Вагнер" Євген Пригожин.

Додамо, кількість "вагнерівців" у Білорусі значно зменшується. Ймовірно, вони вирушать до Росії.