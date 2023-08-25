Лукашенко заявил, что "вагнеровцы" останутся в Беларуси

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко. Фото: росСМИ

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что ЧВК "Вагнер" остается на территории его страны. По его словам, наемники продолжат жить в Беларуси и работать.

Об этом Александр Лукашенко заявил во время общения с журналистами, передают росСМИ.

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Лукашенко подчеркнул, что он не должен был обеспечивать безопасность главаря ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина. По его словам, об этом никогда не было разговора.

"Вагнер" жил, "Вагнер" жив и "Вагнер" будет жить в Беларуси, как бы кому-то это не хотелось. Мы еще с Пригожиным выстроили систему, как будет у нас располагаться "Вагнер", — сказал Лукашенко.

Самопровозглашенный президент заявил, что в Беларуси остается "ядро", ведь кто-то уехал в отпуск, а еще некоторые решили жить в стороне.

"В течение нескольких дней все будут здесь, до 10 тысяч человек. Сейчас нет необходимости их здесь держать. Поэтому никуда они не убегают. Столько, сколько нам надо и этому подразделению, они будут у нас жить и работать", — добавил он.

Напомним, 23 августа, в Тверской области упал самолет, принадлежавший руководителю ЧВК "Вагнер" Евгению Пригожину. Произошло это в 15 километрах от авиабазы Хотилово.

Также мы писали, что в Росавиации сообщили, что на борту самолета находился главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин.

Добавим, количество "вагнеровцев" в Беларуси значительно уменьшается. Вероятно, они отправятся в Россию.