"Вагнерівець" показав, як у Росії зрівняли із землею кладовище найманців
Після смерті ватажка ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина у Росії почали рівняти із землею кладовище найманців. Прихильники окупантів обурені такими діями. Один з них показав, який зараз має вигляд цвинтар.
Відео поширилося у Telegram-каналах.
Кладовище "вагнерівців"
На відео можна побачити, що на місці, де раніше були могили найманців ПВК "Вагнер", залишилася лише земля.
"Люди гинули за Росію, а ви їх із землею порівняли", — каже "вагнерівець".
Він також показав хрести та вінки найманців, які викинули біля смітника. "Вагнерівця" дуже обурили такі дії.
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Нагадаємо, 23 серпня, у Тверській області впав літак, який належав очільнику ПВК "Вагнер" Євгену Пригожину. Сталося це за 15 кілометрів від авіабази Хотилове.
Також ми писали, що у Росавіації повідомили, що на борту літака перебував ватажок ПВК "Вагнер" Євген Пригожин.
Додамо, після авіакатастрофи та інформації про смерть Євгена Пригожина бойовики "Вагнера" заявили, що "готові стартувати". Найманці звинувачують у вбивстві Євгена Пригожина кремлівського "чорта", який "загрався"