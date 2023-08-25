"Вагнерівець" показав, як у Росії зрівняли із землею кладовище найманців

"Вагнерівець" на кладовищі. Фото: скриншот з відео

Після смерті ватажка ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина у Росії почали рівняти із землею кладовище найманців. Прихильники окупантів обурені такими діями. Один з них показав, який зараз має вигляд цвинтар.

Відео поширилося у Telegram-каналах.

Читайте також:

Кладовище "вагнерівців"

На відео можна побачити, що на місці, де раніше були могили найманців ПВК "Вагнер", залишилася лише земля.

"Люди гинули за Росію, а ви їх із землею порівняли", — каже "вагнерівець".

Він також показав хрести та вінки найманців, які викинули біля смітника. "Вагнерівця" дуже обурили такі дії.

Увага! Відео містить ненормативну лексику!

Нагадаємо, 23 серпня, у Тверській області впав літак, який належав очільнику ПВК "Вагнер" Євгену Пригожину. Сталося це за 15 кілометрів від авіабази Хотилове.

Також ми писали, що у Росавіації повідомили, що на борту літака перебував ватажок ПВК "Вагнер" Євген Пригожин.

Додамо, після авіакатастрофи та інформації про смерть Євгена Пригожина бойовики "Вагнера" заявили, що "готові стартувати". Найманці звинувачують у вбивстві Євгена Пригожина кремлівського "чорта", який "загрався"