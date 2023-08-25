"Вагнеровец" показал, как в России сравняли с землей кладбище наемников
После смерти главаря ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина в России начали ровнять с землей кладбище наемников. Сторонники оккупантов возмущены такими действиями. Один из них показал, как сейчас выглядит кладбище.
Видео распространилось в Telegram-каналах.
Кладбище "вагнеровцев"
На видео можно увидеть, что на месте, где раньше были могилы наемников ЧВК "Вагнер", осталась только земля.
"Люди гибли за Россию, а вы их с землей сравнили", — говорит "вагнеровец".
Он также показал кресты и венки наемников, которые выбросили возле свалки. "Вагнеровца" очень возмутили такие действия.
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Напомним, 23 августа, в Тверской области упал самолет, принадлежавший руководителю ЧВК "Вагнер" Евгению Пригожину. Произошло это в 15 километрах от авиабазы Хотилово.
Также мы писали, что в Росавиации сообщили, что на борту самолета находился главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин.
Добавим, после авиакатастрофы и информации о смерти Евгения Пригожина боевики "Вагнера" заявили, что "готовы стартовать". Наемники обвиняют в убийстве Евгения Пригожина "заигравшегося" кремлевского "черта"