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Прикордонники розповіли, що "вагнерівці" масово виїжджають із Білорусі

25 серпня 2023 05:56
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Прикордонники розповіли, що "вагнерівці" масово виїжджають із Білорусі
Бійці ПВК "Вагнера". Фото: REUTERS
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Кількість "вагнерівців" у Білорусі значно зменшується. Ймовірно, вони направляються до Росії.

Про це повідомив речник Держприкордонслужби полковник Андрій Демченко в коментарі УП.  

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Зазначається, що останнім часом відтік найманців ПВК "Вагнер" з Білорусі збільшився, а на тлі останніх подій про смерть їхнього ватажка Євгена Пригожина бойовики шаленим темпом їдуть з країни.

"Ми фіксуємо, що кількість представників ПВК "Вагнер" в Республіці Білорусь за останній час зменшилася. І така ситуація була ще до вчорашнього дня. Тому, як і раніше, вони не становлять значної загрози нашій країні", — підкреслив Демченко.

А зважаючи на вчорашню подію в Росії, то подальше перебування "вагнерівців" у Білорусі взагалі може бути під великим питанням.

Нагадаємо, літак Пригожина припинив передавати дані про своє місце розташування о 18:11 за місцевим часом 23 серпня. Причиною цього могли бути глушіння в цьому районі. При цьому борт продовжував передавати інші дані протягом 9 хвилин.

Згодом літак упав, і всі десять людей, які були на борту, загинули, в тому числі і Євген Пригожин.

Його найманці одразу записали відео з погрозами для російського диктатора Володимира Путіна і звинуватили його у смерті свого ватажка. 

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