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Пограничники рассказали, что "вагнеровцы" массово уезжают из Беларуси

25 августа 2023 05:56
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Пограничники рассказали, что "вагнеровцы" массово уезжают из Беларуси
Бойцы ЧВК "Вагнера". Фото: REUTERS
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Количество "вагнеровцев" в Беларуси значительно уменьшается. Вероятно, они направляются в Россию.

Об этом сообщил спикер Госпогранслужбы полковник Андрей Демченко в комментарии УП.

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Отмечается, что в последнее время отток наемников ЧВК "Вагнер" из Беларуси увеличился, а на фоне последних событий о смерти их главаря Евгения Пригожина боевики бешеным темпом уезжают из страны.

"Мы фиксируем, что количество представителей ПИК "Вагнер" в Республике Беларусь за последнее время уменьшилось. И такая ситуация была еще до вчерашнего дня. Поэтому по-прежнему они не представляют значительной угрозы нашей стране", — подчеркнул Демченко.

А учитывая вчерашнее событие в России, дальнейшее пребывание "вагнеровцев" в Беларуси вообще может быть под большим вопросом.

Напомним, самолет Пригожина перестал передавать данные о своем местоположении в 18:11 по местному времени 23 августа. Причиной этого могло быть глушение в этом районе. При этом борт продолжал передавать другие данные в течение 9 минут.

Впоследствии самолет упал, и все десять находившихся на борту человек погибли, в том числе и Евгений Пригожин.

Его наемники сразу же записали видео с угрозами для российского диктатора Владимира Путина и обвинили его в смерти своего предводителя.

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