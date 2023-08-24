В останні хвилини польоту борт Пригожина різко знизився: дані відстеження

Літак, на облавку якого перебував Пригожин. Фото: скриншот

Приватний бізнес-джет Embraer-135 засновника ПВК "Вагнера" Євгена Пригожина, перед катастрофою зазнав різкого зниження. Це сталося у Тверській області Росії 23 серпня.

Про це свідчать дані сайту відстеження польотів FlightRadar24.

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Повідомляється, що літак припинив передавати дані про своє місце розташування о 18:11 за місцевим часом. Причиною цього могли бути глушіння в цьому районі. При цьому борт продовжував передавати інші дані протягом 9 хвилин.

Останні дані свідчать, що літак здійснював хаотичні набори висоти та зниження.

Потім, о 18:19 (за місцевим часом), дані показали, що швидкість зниження джета досягла 8 000 футів (близько 2438 метрів) за хвилину, перш ніж передача даних про висоту припинилася.

Нагадаємо, представників усіх силових служб, зокрема співробітників Міністерства внутрішніх справ, Росгвардії, а також Федеральної служби безпеки, підняли по тривозі. Зараз вони всі на чергуваннях.

За даними видання 161.ru, після інформації про катастрофу бізнес-джету з Пригожиним на облавку у Ростові у посиленому режимі чергують поліцейські та росгвардійці.