В последние минуты полета борт Пригожина резко снизился: данные отслеживания

Самолет, на борту которого находился Пригожин. Фото: скриншот

Частный бизнес-джет Embraer-135 основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина, перед катастрофой совершил резкое снижение. Это произошло в Тверской области России 23 августа.

Об этом свидетельствуют данные сайта отслеживания полетов FlightRadar24.

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Сообщается, что самолет перестал передавать данные о своем местоположении в 18:11 по местному времени. Причиной этого могло быть глушение в этом районе. При этом борт продолжал передавать другие данные в течение 9 минут.

Последние данные свидетельствуют о том, что самолет осуществлял хаотические наборы высоты и снижения.

Затем, в 18:19 (по местному времени), данные показали, что скорость снижения джета достигла 8 000 футов (около 2438 метров) в минуту, прежде чем передача данных о высоте прекратилась.

Напомним, представителей всех силовых служб, в том числе сотрудников Министерства внутренних дел, Росгвардии, а также Федеральной службы безопасности, подняли по тревоге. Теперь они все на дежурствах.

По данным издания 161.ru, после информации о крушении бизнес-джета с Пригожиным на борту в Ростове в усиленном режиме дежурят полицейские и росгвардейцы.