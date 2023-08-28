"Лучше убейте меня": Пригожин перед авиакатастрофой предсказал свою гибель
Главарь "вагнеровцев" Евгений Пригожин перед авиакатастрофой предвещал свою гибель. Однако такое пророчество российские СМИ не публикуют.
Об этом сообщили в телеграмм-канале "Бутусов Плюс".
Что сказал Пригожин
В видео он отмечает, что Россия "стоит на грани катастрофы".
"Лучше убейте меня, я должен честно сказать — Россия стоит на грани катастрофы. Если сегодня не отрегулировать все винтики, самолет рассыплется", — отметил он.
Что известно о смерти предводителя "вагнеровцев"
Отметим, в Минобороны РФ могут быть более заинтересованы в роспуске ЧВК "Вагнер", чем российский диктатор Владимир Путин. Это может свидетельствовать о том, что он не управляет этим процессом.
Ранее в России закончили опознание пассажиров и экипажа самолета, разбившегося в Тверской области вечером 23 августа. Среди них — глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин.
Напомним, пресс-секретарь главы Российского государства Дмитрий Песков отверг слухи о возможной причастности Кремля к крушению самолета, на борту которого, вероятно, был основатель группировки "Вагнер" Евгений Пригожин. По мнению Пескова, текущие обсуждения вокруг этой трагедии полны домыслов, особенно на Западе.