Літак Пригожина могли збити ракетою з території РФ, — Reuters

Палаючий літак ватажка "вагнерівців" Євгена Пригожина. Фото: The Moscow time

Американські посадовці вважають, що літак, в якому було керівництво злочинної організації "Вагнер", можливо, збила ракета з території РФ. Авіакатастрофа сталася ввечері, 23 серпня.

Про це пише Reuters.

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Два співрозмовники видання кажуть, що у Сполучених Штатах розглядають варіант збиття літака ракетою "земля-повітря".

За їхніми словами, такі припущення є попередніми, тому інцидент продовжують досліджувати.

Авіакатастрофа з Пригожиним

Власник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин, а разом з ним ще група очільників цієї організації, загинули внаслідок авіакатастрофи 23 серпня. Подія відбулася в Тверській області РФ.

Своєю чергою російський диктатор Володимир Путін вперше прокоментував катастрофу літака у Тверській області, серед пасажирів якого були ватажок ПВК "Вагнер" Євген Пригожин та його соратник Дмитро Уткін. Президент РФ висловив співчуття сім'ям загиблих.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський ще раз прокоментував авіакатастрофу з ватажком ПВК "Вагнер" Євгеном Пригожиним. Він розповів, що в нього про цей інцидент запитують вдруге за день.