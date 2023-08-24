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Смерть Пригожина: з'явилися унікальні кадри з місця падіння літака

24 серпня 2023 12:43
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Смерть Пригожина: з'явилися унікальні кадри з місця падіння літака
Уламки літака, в якому летів Євгеній Пригожин. Фото: росЗМІ
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Власник ПВК "Вагнер" Євгеній Пригожин, а разом з ним ще група очільників цієї організації, загинули внаслідок авіакатастрофи 23 серпня. Подія відбулася в Тверській області РФ. 

РосЗМІ почали публікувати кадри з місця події. 

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"Публікуємо ексклюзивні фото з місця аварії літака Пригожина — воно обгороджене у два ряди машинами служб. Там продовжують працювати силовики. Порушено кримінальну справу за фактом порушення правил безпеки руху та експлуатації повітряного транспорту", — говориться у повідомленні.

Уламки літака, в якому летів Євгеній Пригожин. Фото: росЗМІ
Уламки літака, в якому летів Євгеній Пригожин. Фото: росЗМІ
Уламки літака, в якому летів Євгеній Пригожин. Фото: росЗМІ

Також повідомляється, що тіла загиблих в авіакатастрофі почали вивозити до тверського моргу.

Нагадаємо, літак Пригожина перестав передавати дані про своє місце розташування о 18:11 за місцевим часом 23 серпня. Причиною цього могло бути глушіння у цьому районі. При цьому борт продовжував передавати інші дані протягом 9 хвилин.

Згодом літак упав, і всі десять людей, які перебували на борту, загинули, в тому числі й Євген Пригожин.

Його найманці одразу ж записали відео з погрозами для російського диктатора Володимира Путіна і звинуватили його у смерті свого ватажка.

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