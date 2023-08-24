Смерть Пригожина: появились уникальные кадры с места падения самолета

Обломки самолета, в котором летел Евгений Пригожин. Фото: росСМИ

Владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин, а вместе с ним еще группа руководителей этой организации, погибли в результате авиакатастрофы 23 августа. Событие произошло в Тверской области РФ.

РосСМИ начали публиковать кадры с места происшествия.

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"Публикуем эксклюзивные фото с места аварии самолета Пригожина — оно огорожено в два ряда машинами служб. Там продолжают работать силовики. Возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта", — говорится в сообщении.

Обломки самолета, в котором летел Евгений Пригожин. Фото: росСМИ

Обломки самолета, в котором летел Евгений Пригожин. Фото: росСМИ

Обломки самолета, в котором летел Евгений Пригожин. Фото: росСМИ

Также сообщается, что тела погибших в авиакатастрофе начали вывозить в тверской морг.

Напомним, самолет Пригожина перестал передавать данные о своем местоположении в 18:11 по местному времени 23 августа. Причиной тому могло быть глушение в этом районе. При этом борт продолжал передавать другие данные в течение 9 минут.

Впоследствии самолет упал, и все десять человек, находившиеся на борту, погибли, в том числе и Евгений Пригожин.

Его наемники сразу же записали видео с угрозами для российского диктатора Владимира Путина и обвинили его в смерти своего предводителя.