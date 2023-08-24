"Пригожин був людиною складної долі": Путін відреагував на смерть ватажка ПВК "Вагнер"

Російський диктатор Володимир Путін. Фото: Sputnik/Pavel Byrkin/Kremlin via REUTERS

Російський диктатор Володимир Путін вперше прокоментував катастрофу літака у Тверській області, серед пасажирів якого були ватажок ПВК "Вагнер" Євген Пригожин та його соратник Дмитро Уткін. Президент РФ висловив співчуття сім'ям загиблих.

Про це Володимир Путін сказав під час зустрічі з гауляйтером так званої "ДНР" Денисом Пушиліним.

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Путін розповів, що Пригожин був людиною складної долі, але талановитою. За його словами, вони були знайомі з кінця 90-х років.

"Вагнер" зробив істотний внесок у боротьбу з неонацистським режимом в Україні", — сказав президент країни-терористки.

Диктатор РФ додав, що про це ніколи не забудуть.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський ще раз прокоментував авіакатастрофу з ватажком ПВК "Вагнер" Євгеном Пригожиним. Він розповів, що в нього про цей інцидент запитують вдруге за день.

Також ми писали, що прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький прокоментував авіакатастрофу з ватажком ПВК "Вагнер" Євгеном Пригожиним. Він висловив побоювання, що після цього нагляд за найманцями перейде до російського диктатора Володимира Путіна.

Додамо, однією з версій слідства авіакатастрофи у Тверській області є те, що вибуховий пристрій на літаку ватажка ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина було закладено у відсік шасі.